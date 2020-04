Covid-19 : Le PPS apprécie hautement la sage et pertinente initiative royale à l’égard de l’Afrique (communiqué)

mercredi, 22 avril, 2020 à 22:30

Rabat – Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a indiqué qu’il apprécie hautement la sage et pertinente initiative de Sa Majesté le Roi proposant le lancement d’une initiative de chefs d’État africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays du continent dans la gestion des différentes phases de la pandémie du Covid-19.

Au terme de sa réunion hebdomadaire, tenue mardi à distance, le bureau politique du PPS a considéré que cette haute initiative royale est “une grande avancée dans la consécration de la présence continentale de notre pays et le renforcement de ses relations privilégiées avec les Etats et les peuples africains, fondées sur le partenariat et la coopération, les liens civilisationnels, culturels et humains communs, la confiance dans les capacités intrinsèques du continent et la foi inébranlable en le destin conjoint”, affirme un communiqué du parti.

Par ailleurs, le bureau politique prend favorablement note du prolongement de l’état d’urgence sanitaire, une décision qui est de nature à consolider les dispositions préventives prises par le Maroc pour endiguer la propagation du Covid-19, réitérant son appel à davantage de vigilance et de précaution.

Il réclame également l’intensification de la communication gouvernementale sur l’état épidémiologique du Covid-19 et la présence des forces politiques dans les médias publics, ce qui est de nature à insuffler un esprit d’engagement, d’unité, de mobilisation et de quiétude chez l’ensemble des citoyens et à consacrer la dimension démocratique et mobilisatrice et de l’unité nationale dans le combat contre la pandémie.

Le bureau politique a également souligné la nécessité de la participation et de la transparence dans l’adoption des scénarii de la reprise de l’économie nationale après-pandémie, appelant à l’amélioration des méthodes de distribution du soutien financier aux familles touchées et à assurer le contrôle et l’approvisionnement en produits de première nécessité au cours du mois sacré de Ramadan. Il a, de même, appelé le secteur de l’enseignement privé à faire preuve de souplesse et d’engagement.

Cette réunion a vu l’adoption d’un programme d’action pour la période à venir et la convocation d’une session à distance du Comité central, exhortant l’ensemble des structures partisanes à multiplier les actions de sensibilisation et les initiatives de solidarité et à poursuivre le débat interne et public au sujet de la gestion de la pandémie et de la prospection des propositions pour les perspectives de l’après-pandémie.