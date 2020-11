La CSMD tient une séance de travail avec une délégation du PAM

jeudi, 26 novembre, 2020 à 21:37

Rabat – La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a tenu, jeudi à Rabat, une séance de travail avec une délégation représentant le Parti Authenticité et Modernité (PAM), afin d’exposer sa vision concernant le nouveau modèle de développement, sur fond des répercussions engendrées par la pandémie de la Covid-19.

Cette rencontre intervient dans le cadre d’une nouvelle série de séances de consultations tenues par la CSMD avec les partis politiques nationaux, en prenant en considération les effets de l’actuelle crise sanitaire sur le processus du développement dans le Royaume.

Lors de cette réunion, la délégation du PAM, qui comprenait notamment MM. Abdellatif Ouahbi, Ahmed Akhchichine, Mehdi Bensaid, Jaouad Chami, Adib Benbrahim et Yasser Sefiani, a exposé les principales lignes de la contribution présentée par le parti dans ce cadre, conformément aux Hautes Directives Royales appelant à l’élaboration du projet du nouveau modèle de développement sur la base des contributions des différentes institutions nationales.

Dans une déclaration à la MAP en marge de cette séance, le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a indiqué que son parti a élaboré un rapport concernant sa vision sur les questions économique, sociale et culturelle dans le Royaume.

Ce rapport avait fait l’objet d’un débat élargi entre toutes les composantes du parti pendant une période de trois à quatre mois, a souligné M. Ouahbi, insistant sur la nécessité de publier les travaux préparatoires de la CSMD afin de cerner le contexte du nouveau modèle de développement, d’en appréhender la teneur et de saisir les différentes opinions qu’il contient.

Le PAM aspire à contribuer, à l’instar des autres forces vives nationales, à mettre en place la vision d’un Maroc meilleur au profit de tous les Marocains quelque soit leur appartenance sociale ou économique, a-t-il dit.

Pour leur part, les membres de la délégation ont mis l’accent sur l’importance de rationaliser le champ politique, de moderniser ses mécanismes et de renforcer la présence de l’État dans la gestion des affaires publiques à travers une approche participative entre les secteurs public et privé et une convergence d’efforts gouvernementaux.

La vision du parti concernant le développement est axé principalement sur les questions liées à la gouvernance, à la santé, à l’éducation, à l’industrie, à la répartition des richesses et au champ fiscal, ont-ils précisé, soulignant la nécessité de l’ancrage de l’égalité spatiale et sociale entre les citoyens et la répartition des compétences entre le centre et les régions.

Après avoir souligné l’importance des questions liées au patrimoine culturel et à l’environnement dans tout modèle de développement qui place l’être humain au centre de ses préoccupations, les membres de la délégation ont soutenu que l’efficacité des propositions dans des domaines vitaux dépend d’une bonne prise de conscience des attributs locaux et de leur bonne gestion.

La CSMD avait annoncé que le processus de consultations élargies, qu’elle a mené depuis décembre 2019, touche à sa fin et qu’un rapport sera remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI “début janvier 2021”.

La Commission a également indiqué qu’une plateforme digitale (CSMD.ma) a été lancée pour permettre aux Marocains d’ici et d’ailleurs de lui soumettre leurs propositions, rappelant que ses membres se sont déplacés dans plusieurs régions du Royaume pour organiser des rencontres citoyennes et des visites de terrain, durant lesquelles l’échange avec les populations a permis d’appréhender les attentes des citoyens et des acteurs locaux.