Des partis politiques dénoncent les mouvements provocateurs du polisario dans la zone tampon

mercredi, 4 avril, 2018 à 12:46

Rabat – Plusieurs partis politiques ont dénoncé les mouvements provocateurs opérés par le polisario dans la zone tampon, les considérant comme une violation flagrante du cessez-le-feu et une menace sérieuse à la paix et la sécurité dans la région.

Dans ce sens, le bureau politique du parti du Mouvement populaire (MP) a prévenu que ces déplacements et dérapages constituent “un acte hostile à l’égard du Maroc et une véritable menace pour la paix et la sécurité régionales, ainsi qu’une violation des accords militaires et du cessez-le feu et un défi à la communauté internationale ayant parrainé ces arrangements”.

Le parti a appelé le secrétaire général de l’ONU à suivre activement la situation, à assumer entièrement sa responsabilité et à prendre les mesures nécessaires pour imposer le respect du cessez-le-feu et enjoindre au polisario de se retirer immédiatement, inconditionnellement et complètement de la zone à l’Est du dispositif de sécurité au Sahara Marocain.

Pour sa part, le Mouvement démocratique social (MDS) a appelé la communauté internationale et le conseil de sécurité à prendre au sérieux ces déplacements provocateurs.

Le bureau politique du MDS a adressé un appel aux instances politiques et aux organisations syndicales et de la société civile et tous les acteurs concernés par la première cause nationale, les invitant à resserrer les rangs, à renforcer le front intérieur et à suivre tous les développements de cette question en vue de défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

Pour le parti de la Gauche verte marocaine, ces provocations du polisario sont antinomiques avec le processus de négociations politiques visant à trouver une solution durable à ce conflit et sapent les efforts déployés par la communauté internationale pour instaurer la paix et lutter contre le terrorisme. La présence illégale du polisario dans la zone tampon “laisse la porte ouverte aux forces hostiles pour exploiter cette situation et commettre leurs plans de destruction”, a mis en garde le parti demandant aux organes compétents de l’ONU d’assumer l’entière responsabilité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du droit international humanitaire dans la zone tampon afin de préserver la crédibilité des instances chargées de la mise en oeuvre des accords et de garantir la paix et la sécurité dans le monde.