Le discours royal forme une feuille de route pour l’avenir (Parti de l’Istiqlal)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:03

Rabat – La teneur du discours royal adressé à la nation à l’occasion du 24è anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, ainsi que les directives et la vision éclairée qu’il contient constituent une feuille de route pour l’avenir dans de nombreux domaines vitaux, a affirmé le Comité Exécutif du Parti de l’Istiqlal (PI).

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion en téléconférence, samedi soir, le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal a relevé que le sérieux, dans son sens marocain originel, constitue une valeur et une doctrine dans la vie et le travail, louant les réalisations du Royaume et les grands chantiers de réforme, menés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ont fait du Maroc un exemple émergeant aux niveaux continental, régional et international dans de nombreux domaines.

Dans ce contexte, le Comité exécutif a salué les importantes avancées réalisées par le Royaume en matière d’intégrité territoriale, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, qui a érigé l’efficacité de la diplomatie marocaine en soft power sur la scène internationale.

Et de préciser que cette orientation a conféré au Maroc une grande crédibilité dans ses relations avec les pays et avec ses partenaires, et a donné à la cause de l’intégrité territoriale un élan international marqué par les reconnaissances successives de la marocanité du Sahara, par la demande croissante pour l’ouverture de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla, et par l’élargissement du cercle de soutien à l’initiative d’autonomie des provinces du Sud sous souveraineté marocaine.

Le Comité exécutif du PI a salué la perspective avant-gardiste de SM le Roi en matière d’établissement de relations amicales et solides avec les pays voisins, à travers son appel renouvelé à l’Algérie voisine pour un retour à la normale, une réouverture des frontières et la primauté des valeurs de l’amour, de l’amitié, de l’échange et de la communication entre les deux peuples frères.

Le communiqué souligne également que le sérieux et la fermeté du Maroc concernant la question de l’intégrité territoriale n’ont d’égal que sa position inébrenlable, à travers la présidence de Sa Majesté le Roi du Comité Al Qods, en faveur de la Cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférant à l’établissement d’un Etat indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale.

Le Comité a, de même, salué les transformations économiques majeures conduites par Sa Majesté le Roi afin de promouvoir l’investissement productif, asseoir le développement durable et saisir les opportunités de croissance prometteuses, à travers l’accélération des projets de transition énergétique en s’appuyant sur les énergies renouvelables, et en cristallisant l’offre du Maroc dans la production d’hydrogène vert.

Le Comité exécutif du parti a salué les directives de Sa Majesté le Roi concernant la préservation de l’eau en tant que richesse nationale précieuse, notant qu’une gouvernance sage de la gestion des ressources hydriques et l’arrêt de la déperdition de l’eau sont une priorité absolue, à la lumière des changements climatiques et des sécheresses successives.

Le Comité a salué l’accent mis par SM le Roi sur la nécessité de renforcer l’attachement aux valeurs religieuses et nationales et aux constantes ancrées dans l’identité marocaine, afin de relever les défis, gagner les enjeux du présent et de l’avenir et de continuer sur la voie des réalisations sans précédent, en encourageant les jeunes à innover dans des domaines et des technologies prometteurs.