Discours royal: Le RNI salue l’intérêt grandissant accordé par SM le Roi à la problématique de l’eau

samedi, 15 octobre, 2022 à 18:34

Rabat – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué, samedi, l’intérêt grandissant accordé par SM le Roi Mohammed VI à la problématique de l’eau dans tous ses aspects, vu le caractère structurel de cette question.

Dans un communiqué rendu public à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, le parti a souligné que cet intérêt grandissant du Souverain a été couronné par l’adoption du programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020–2027, la poursuite de la politique de construction de barrages, la réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer et la rationalisation de l’utilisation de l’eau, en particulier dans le domaine de l’irrigation.

Dans le cadre de cette dynamique engagée sous la conduite de Sa Majesté le Roi pour trouver des solutions structurelles au problème de la sécheresse et de la pénurie d’eau, le RNI réaffirme son adhésion, aussi bien au sein du Gouvernement et du Parlement qu’au niveau de son rôle d’encadrement des citoyens, à la vision royale comme étant une feuille de route pour une réforme profonde de l’un des principaux problèmes et défis auxquels le monde entier est confronté.

Le parti a salué les différentes actions et mesures proactives prises, conformément aux instructions royales, depuis février dernier, dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse, visant à garantir la disponibilité de l’eau potable, à soutenir les agriculteurs et à préserver le bétail.

Ainsi, le parti de la Colombe se félicite de la teneur du discours royal, qui intervient dans un contexte particulier marqué par la multitude de défis économiques et environnementaux à relever, dont ceux liés à la problématique de la sécheresse et la rareté des ressources hydriques.

Pour ce qui est de la nouvelle charte de l’investissement, la formation politique a salué la vision contenue dans le discours royal, en affirmant que le Royaume table sur l’investissement productif, comme étant un levier essentiel pour relancer l’économie nationale, générer des emplois et renforcer l’attractivité du Royaume pour en faire un pôle régional et international dans le domaine d’investissement.

Pour cela, le RNI a réitéré la mobilisation de ses responsables et militants, sur tous les niveaux, pour réussir la mise en oeuvre de cette nouvelle vision de l’investissement, en accordant, conformément aux instructions royales, une attention particulière aux investissements et aux initiatives des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Et de relever que le Souverain a exhorté le gouvernement, en partenariat avec les secteurs privé et bancaire, à traduire leurs engagements respectifs dans un “Pacte National pour l’Investissement”, ajoutant que ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la période 2022-2026