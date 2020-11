El Guerguarat: L’UC exprime son soutien à l’intervention des FAR

dimanche, 15 novembre, 2020 à 0:43

La valorisation des Ksour et des Kasbah joue un rôle dans la relance du secteur de l’habitat, en tant que levier favorisant la création d’emplois et la mise en œuvre de projets touristiques reflétant l’identité marocaine, a souligné, samedi à Tinghir, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb.