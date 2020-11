El Guerguerat: Le Parti Vert marocain salue l’opération salvatrice des FAR

dimanche, 15 novembre, 2020 à 0:42

Rabat- Le Parti Vert marocain a salué, samedi, l’opération salvatrice menée par les Forces Armées Royales (FAR) pour rétablir la liberté de circulation civile et commerciale dans la zone tampon d’El Guerguarat, et ce dans le plein respect du droit international humanitaire.

Dans un communiqué, le bureau politique du parti se félicite de cette intervention menée dans le but de protéger les libertés des individus et des groupes au niveau de ce passage frontalier.

Le parti a, par ailleurs, condamné les agissements désespérés du “polisario” et ses soutiens, tout en saluant avec fierté la grande retenue dont a fait preuve l’Etat marocain et l’ensemble de ses services au niveau de ce passage.

De même, la formation politique a appelé le Conseil de sécurité de l’Onu à assumer ses responsabilités en “mettant un terme à toute violation des principes du droit international humanitaire dans la région”.

Elle a également appelé les Verts mondiaux à prendre des mesures concrètes en soutien au processus de négociation politique et à exhorter les parties concernées dont l’Algérie à faire montre d’engagement sérieux et responsable.

Le Parti Vert marocain a en outre incité toutes les formations politiques à la mobilisation continue en défense des intérêts suprêmes du Maroc et de son intégrité territoriale.

La même source a rappelé que la zone tampon d’El Guerguarat a fait l’objet de violations successives des principes du droit international humanitaire par les milices du polisario, qui font fi des résolutions onusiennes et de la Minurso.