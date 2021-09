Election de Abdelmouid Assaad du RNI président du conseil communal de Sidi Bennour

dimanche, 19 septembre, 2021 à 15:26

Sidi Bennour – Abdelmouid Assaad du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu, dimanche, président du conseil communal de Sidi Bennour.

M. Assaad a obtenu 22 voix sur 31 lors de la séance de vote qui a été marquée par l’abstention de deux membres.

A cette occasion, il a été procédé aussi à l’élection des six vice-présidents du conseil communal appartenant aux partis du Mouvement populaire, de l’Istiqlal, de l’Union constitutionnelle, du progrès et du socialisme, du Rassemblement national des indépendants et de la Renaissance et de la vertu.

Outre les vice-présidents, cette séance a été marquée également par l’élection du secrétaire du conseil communal et de son adjoint.

La liste électorale du RNI s’est adjugée 7 sièges lors des élections communales du 8 septembre.