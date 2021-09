Election de Zakaria Semlali de l’USFP président du conseil communal de Azemmour

lundi, 20 septembre, 2021 à 12:42

Azemmour – Zakaria Semlali de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a été élu, lundi, président du Conseil communal de Azemmour.

M. Semlali a obtenu la confiance de 17 membres sur 30 contre 13 pour son adversaire Mohamed Santoussi du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Lors de cette séance de vote, il a été procédé aussi à l’élection des autres membres du Conseil communal.

il s’agit des six vice-présidents du conseil communal qui appartiennent aux partis de l’Istiqlal, de l’Union socialiste des forces populaires, de l’Union constitutionnelle et du Rassemblement national des indépendants, outre le secrétaire du conseil et son adjoint, tous les deux de l’USFP.

La liste du Rassemblement national des indépendants a décroché 15 sièges à l’issue du scrutin communal du 8 septembre, suivie de l’USFP (12 sièges), l’Istiqlal (2) et l’Union constitutionnelle (1 siège).