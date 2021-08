Élections 2021: L’USFP pour une nouvelle alternance politique à vocation sociale

lundi, 16 août, 2021 à 17:29

Rabat – Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachguar, a appelé, lundi à Rabat, à une nouvelle alternance politique à vocation sociale et démocratique à même de permettre à l’ensemble des Marocains de jouir d’une vie décente.

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du programme électoral du Parti en perspective des élections du 8 septembre prochain, M. Lachguar a qualifié de nécessaire cette alternance qui est de nature à garantir aux Marocains le droit à une vie digne, à la santé, à l’éducation et à l’emploi, tout en faisant de l’élément humain un levier de développement.

M. Lachguar, qui a exprimé l’ambition de son Parti de se classer parmi les trois premiers aux prochaines échéances, a indiqué que les alliances à l’issue du scrutin sont “claires”. “Nous sommes la gauche, et nous ne pouvons faire des alliances qu’avec les vrais libéraux, les valeurs du libéralisme étant l’égalité, la liberté et la justice”, a-t-il dit.

Il a également souligné que le programme électoral du parti de la Rose constitue la réponse sociale-démocrate marocaine aux grandes questions et enjeux induits par la crise sanitaire, au Maroc comme dans le reste du monde, soulignant qu’elle “trace une voie possible, une approche renouvelée et une alternative réaliste”.

A cet égard, le Premier secrétaire de l’USFP a relevé la nécessité de renforcer les rôles sociaux de l’État et d’orienter ses interventions vitales dans la vie économique et de développement de manière à consolider les fondements d’un État fort et juste et à consacrer une société moderne et solidaire.

L’USFP, à travers son programme portant le slogan “Le Maroc d’abord, une nouvelle alternance à vocation sociale-démocrate”, ambitionne d’atteindre cet horizon social en 2026, à travers la prise “de mesures réalistes, raisonnables et exécutables, en tant qu’engagements qui concernent les pôles social, économique, sociétal, culturel et institutionnel”.

Sur le plan social, le Parti s’engage à faire de l’inclusion sociale globale un levier de développement et un mécanisme de stabilité et de solidarité sociale, et à généraliser la protection sociale pour préserver la dignité du citoyen, tout en garantissant le droit à un service de santé publique de qualité et à un logement décent qui offre les conditions d’une éducation saine.

Le programme électoral du Parti accorde également une attention particulière à l’emploi comme pilier du pouvoir d’achat et fondement de la justice sociale, en s’engageant à développer une école de l’égalité des chances, ouverte sur le monde et à même de réaliser la promotion sociale et à développer une université publique qui offre une formation aux normes internationales afin de favoriser le savoir et l’émergence de futures élites.

Au registre économique, l’USFP s’engage à renforcer la classe moyenne et à lutter contre la précarité afin de soutenir le développement économique et promouvoir la paix sociale, ainsi qu’à adopter un système fiscal juste et équitable pour favoriser le développement économique.

Le parti de la Rose prévoit également de développer l’investissement national de manière à permettre un accroissement régulier et productif des taux de croissance et d’emploi, tout en déclenchant une transformation structurelle du tissu productif pour répondre à la demande interne et à la concurrence sur les marchés internationaux.

Il s’agira aussi de s’orienter vers l’économie verte et de consolider le développement spatial durable et d’oeuvrer à l’augmentation des dépenses publiques relatives à la recherche scientifique en tant que facteur essentiel permettant la transition vers les modèles économiques émergents et l’innovation.

S’agissant du pôle sociétal, l’USFP s’engage à l’entourer de l’attention nécessaire à travers des mesures concrètes à même de protéger les enfants en tant que citoyens de demain, et à promouvoir la condition féminine dans le but de rompre avec toutes les formes d’injustice et de violence et d’impliquer pleinement les femmes dans le processus de développement.

En sus de son intérêt à mettre en place un système sportif fort qui contribue à la cohésion sociale, le parti s’engage également à libérer les énergies créatives des jeunes à travers un investissement optimal dans l’éducation et l’emploi, tout en promouvant la participation politique des Marocains du monde.

Au volet culturel, l’USFP s’engage à mettre en place un “Plan Maroc culture”, qui vise à initier un pôle culturel prônant la créativité et la pensée, et à développer une industrie culturelle et médiatique qui constitue une valeur ajoutée dans l’investissement national.

A ce titre, le Parti s’engage à adopter une loi-cadre pour la culture et les arts, à renforcer le “capital” immatériel pour préserver l’identité et la diversité culturelles, à mettre en place des mécanismes de promotion du produit culturel national, à simplifier les procédures destinées aux incitations à la production artistique, ainsi qu’à promouvoir le droit et le statut social de l’artiste et de l’écrivain.

Il vise, en outre, à renforcer les ressources humaines et financières des médias publics, à soutenir des entreprises médiatiques tout en capitalisant sur les acquis sociaux des journalistes professionnels.

Sur le plan institutionnel, l’USFP promet de consolider les droits et libertés selon une une approche moderne, de réviser de manière globale le droit pénal marocain et de veiller à la promulgation de la loi sur l’enrichissement illicite.

Il s’agit aussi de promouvoir la réforme globale du système judiciaire pour accompagner la relance économique et préserver la dignité du citoyen, et d’accélérer le processus de régionalisation avancée en tant que prélude à la justice sociale et territoriale, en plus de renforcer la gouvernance publique comme pilier à la consolidation de l’édification démocratique et de développement.