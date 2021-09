Élections: 5 questions au SG du FFD

vendredi, 3 septembre, 2021 à 13:08

Entretien réalisé par Younès Bouzrida

Rabat – Dans une interview donnée à la MAP, le Secrétaire général du Front des Forces Démocratiques (FFD), Mustapha Benali évoque les ambitions de sa formation politique lors de ce scrutin, au vu de la conjoncture actuelle.

Quel est votre programme électoral, sachant que votre parti participe pour la sixième fois de son existence aux législatives?

Réponse: Nous proposons la mise en place d’une manière progressive d’un revenu fixe sans conditions pour tous, en l’occurrence, ”le revenu de la dignité”. Cette proposition qui remonte à 2016 vise à s’attaquer de front à la pauvreté et réduire autant que peut se faire les disparités sociales et aussi soutenir le pouvoir d’achat. C’est aussi une manière de refonder un contrat social basé sur l’appartenance et le civisme.

Nous concédons, certes, que le seul handicap devant la matérialisation de cette proposition est la durabilité sur le plan budgétaire mais il n’en reste pas moins que que la réalisation de cet objectif n’est point impossible, surtout au vu de l’expérience accumulée face à la pandémie du covid-19 avec la mise en place d’un fonds spécial. Et du coup, il est possible d’établir un plan de financement adapté dans une démarche soucieuse des principes de la gouvernance et de la durabilité.

Quelles sont vos ambitions électorales ?

Nos ambitions sont, somme toute, modestes. À savoir deux groupes parlementaires dans les deux chambres du parlement, la mairie d’une grande ville ainsi que la présidence de quelques collectivités territoriales à travers le Royaume.

Quelle place occupent les jeunes dans votre programme ?

Les jeunes occupent des places importantes dans l’ensemble des structures du FFD. C’est un pari pour l’avenir. Pour preuve, de nombreuses listes électorales du parti de l’olivier sont dirigées par des jeunes, dont des artistes et des sportifs de renom. J’ose même vous dire, sans prétention aucune, que le FFD est le premier parti des jeunes au Maroc. Non seulement parce que je suis moi-même un pur produit de la Jeunesse Démocratique mais surtout en raison du nombre important d’organisations des jeunes affiliées au parti et leur dynamisme. Comme en témoigne, par exemple, l’adhésion au parti ”des jeunes pour le changement” dans la région de Draâ-Tafilalet, un mouvement qui a présenté de bons candidats aux élections du 8 septembre.

Que pensez-vous du phénomène de la transhumance politique ?

Notre position est toujours la même. Nous militons depuis des années, envers et contre tous, pour la prohibition de la transhumance politique. Notre parti est résolument engagé en faveur de la moralisation de la vie politique. Mais nous constations, hélas, que ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Tout simplement parce que les acteurs politiques cherchent par tous les moyens à avoir une place parmi la majorité et au gouvernement.

Cela dit, je tiens à préciser que toutes les adhésions à notre parti et autres fusions depuis le 5ème congrès national en 2017 ont été dictées par des convictions inscrites dans le projet sociétal porté par le FFD.

Est-ce que l’adhésion à votre parti de personnalités politiques de renom ainsi que l’amendement du quotient électoral permettraient à votre formation d’aspirer une meilleure représentativité parlementaire?

Le FFD est un parti qui a sa place dans l’échiquier politique et partisan. Un parti connu et reconnu pour ses positions courageuses, loin des calculs politiciens. Certes, nous n’avons pas réalisé un bon score lors des précédentes élections mais il n’en demeure pas moins que que notre parti a beaucoup changé et peut se permettre aujourd’hui d’afficher sans complexe de grandes ambitions. Non pas seulement grâce à l’adhésion en son sein d’un homme politique de l’étoffe de Hamid Chabat ou encore l’amendement du quotient électoral mais parce que toutes les conditions sont maintenant réunies pour que notre parti puisse jouer dans la cour des grands et réaliser le tant attendu succès électoral. D’autant que notre parti, fort de son engagement militant ininterrompu, dispose aujourd’hui d’une large base populaire.