Elections du 8 septembre : le CNI aspire à renforcer sa présence au sein des institutions législatives, communales, et régionales (SG)

lundi, 30 août, 2021 à 14:06

– Propos recueillis par Abdellatif El Jaafari –

Casablanca – Le Secrétaire général du Congrès national ittihadi (CNI), Abdeslam Laaziz, a indiqué que cette formation politique aspire, à travers sa participation aux échéances électorales du 8 septembre prochain, à renforcer sa présence au sein des institutions législatives, communales et régionales.

Dans un entretien à la MAP et à sa chaîne d’information M24, M. Laaziz a dit que le CNI a de fortes chances de réaliser des résultats importants lors de ces élections, estimant toutefois que ces progrès restent tributaires des conditions générales de déroulement de ces échéances.

A cet égard, il a exprimé le souhait que “tout le monde soit conscient que le Maroc a besoin d’élections réellement transparentes qui reflètent la volonté des citoyens, afin de donner espoir aux Marocains, et ce même si la participation n’est pas très forte cette fois-ci, elle le sera prochainement”.

Le SG du Congrès national ittihadi, qui a estimé que “la manière dont se déroulent les élections pousse le citoyen à bouder les urnes”, a appelé l’ensemble des Marocains éligibles à voter massivement, étant donné que “le changement ne peut intervenir en l’absence de forces démocratiques et de forces aspirant au changement au sein des institutions”. Il a aussi émis l’espoir que “l’Etat puisse jouer pleinement son rôle et éviter la neutralité négative constatée lors des élections antérieures”, ajoutant que ceci implique de “taper fort contre ceux qui portent atteinte à l’opération électorale”.

S’agissant de la possibilité que ces élections puissent ouvrir la perspective d’une nouvelle alternance politique, M. Laaziz a estimé que les conditions de déroulement de ces échéances, et à la lumière de certains indicateurs relatifs à la période antérieure au dépôt des candidatures, et même après, “montrent l’absence d’indices quant à une éventuelle nouvelle alternance politique”, ajoutant que le facteur dominant est “la continuité”, puisque les partis qui tentent de se positionner en tant qu’alternative sont ceux qui faisaient partie des gouvernements antérieurs, y compris l’actuel exécutif, et disposent de portefeuilles ministériels très importants”.

Concernant la question des alliances politiques, il a relevé que le mode de scrutin adopté et le déroulement des élections “n’encouragent pas des alliances politiques réelles (…) mais seulement des rapprochements temporaires d’intérêt”, ajoutant que l’écrasante majorité des partis cherche à être représentée au sein du gouvernement, et ce quel que soit le parti au gouvernement ou celui qui le dirige”.

Et d’ajouter que sa formation politique tente d’œuvrer avec les membres du parti de l’avant-garde et la gauche unifiée pour participer aux élections sous la houlette de la Fédération de la gauche.

Evoquant la vision du Congrès national ittihadi au sujet de la mise en oeuvre du modèle de développement suite aux élections du 8 septembre, M. Laaziz a indiqué que sa formation politique a consulté et analysé ce modèle et considère qu’il comporte des éléments positifs, notamment ses objectifs sociaux. Il a toutefois estimé que ce modèle “ne rompt pas avec les politiques libérales adoptées au Maroc depuis les années 1980”.