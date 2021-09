Élections du 8 septembre : Fiche de présentation du PI

samedi, 4 septembre, 2021 à 13:57

Rabat – Voici une fiche de présentation du Parti de l’Istiqlal (PI) qui se présente aux élections du 8 septembre.

Création :

Le Parti de l’Istiqlal (PI) a été créé en 1943 par un groupe de jeunes nationalistes. C’est le plus ancien parti politique du Maroc toujours actif. La création de ce parti fut intimement liée à l’éveil de la conscience nationale et à la ferme volonté de recouvrer la souveraineté du Maroc. Cette lutte pour l’indépendance a conduit à une structuration progressive du mouvement national (Koutla de l’Action Nationale 1934 et Parti National 1937) et finalement, à la création officielle du Parti de l’Istiqlal le 11 janvier 1944, suite à la présentation du Manifeste de l’Indépendance et de la démocratie.

Le Parti de l’Istiqlal a connu la scission de son aile gauche qui a donné naissance à l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP).

Nizar Baraka est son Secrétaire général depuis 2017.

Valeurs et référentiel idéologique :

L’identité idéologique du Parti repose sur une troisième voie, celle de ”l’Égalitarisme économique et social” qui, à la fois, garantit l’égalité des chances, humanise l’économie de marché et enfin renforce l’économie sociale et solidaire, tout en instaurant un nouveau mode de développement durable et équilibré. De même, l’objectif est de placer l’élément humain au centre de toutes les politiques publiques. Cette doctrine vise aussi la réduction des disparités sociales et territoriales afin d’améliorer le niveau de vie des citoyens et de permettre l’édification d’une société juste et solidaire. Cette idéologie est basée sur les préceptes de l’Islam et sur les valeurs morales que sont : la liberté, la citoyenneté responsable, la solidarité et l’éthique.

L’action du Parti l’Istiqlal se fonde sur l’édification de l’Etat de droit, l’instauration de la démocratie et la défense des droits de l’Homme dans le cadre d’une société empreinte des principes de liberté, de justice sociale, de solidarité et de respect de la dignité humaine.

Les constantes :

Le référentiel du Parti se base sur un certain nombre de constantes issues des particularités du peuple marocain qui aspire à une société moderne et solidaire :

– Attachement à l’Islam, religion de tolérance, du juste milieu, de modération, de justice, d’équité, de solidarité entre les différentes catégories sociales, qui garantit le respect des droits humains fondamentaux.

– Parachèvement de l’intégrité territoriale et la consécration de la diversité linguistique et culturelle de l’identité marocaine.

– Défense du choix démocratique dans le cadre de la monarchie constitutionnelle.

Résultats électoraux :

Lors des précédentes élections législatives en 2016, le PI (opposition) avait obtenu 46 sièges sur les 395 que compte la chambre des représentants contre 60 sièges en 2011.

Organes de presse :

Al Alam (quotidien arabophone)

L’Opinion (quotidien francophone)

Logo :

Balance