Élections du 8 septembre : Fiche technique du PAM

jeudi, 26 août, 2021 à 12:09

Rabat – Voici une fiche technique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), en compétition pour les élections du 8 septembre :

– Secrétaire général : Abdellatif Ouahbi, élu lors du 4ème congrès du parti en 2020.

– Le PAM a été créé le 7 août 2008 à l’appel d’un collectif de personnalités et militants de tous bords réunis dans le cadre d’une initiative politique baptisée ”Mouvement pour tous les démocrates”. Dans sa charte, le parti fait référence aux valeurs de ”la citoyenneté et de l’authenticité typiquement marocaine”, tout en affichant son ”attachement aux fondamentaux de la nation marocaine, à savoir l’Islam comme religion, la Monarchie constitutionnelle, l’intégrité territoriale, le choix démocratique ainsi que les valeurs de la liberté et de la dignité humaine”.

– Le parti a tenu son premier congrès en février 2009 en présence de 5.000 membres dont une grande majorité composée de femmes, de jeunes et de cadres. Ce qui a été couronné par la mise en place de structures organisationnelles centrales à savoir un conseil national et un bureau national.

– Outre la déclaration finale publiée à l’issue des travaux, ce congrès a été marqué par l’adoption de trois documents contenant les grandes orientations inscrites dans l’action du parti : ”Principes et orientations”, ”Objectifs et priorités” et ”Statut réglementaire”. Lesdits documents insistent sur les choix politiques du parti et son action. Lors d’un conclave le 20 février 2010, le conseil national du PAM a adopté la version finale de son règlement intérieur.

– Le PAM a participé aux élections législatives partielles de septembre 2008, obtenant un siège sur les cinq à pourvoir avec un nombre important de voix exprimées.

– Aux élections communales de juin 2009, le parti du tracteur a remporté 6.015 sièges sur 27.795 circonscriptions électorales, soit 21,7 % des voix. Il récidive lors des élections communales de 2015, arrivant en premier en nombre de sièges (21 %). Lors des législatives de 2011, le PAM arrive quatrième, avec 11,90 % des suffrages exprimés (47 sièges). En 2016, il renforce sa position en obtenant 102 sièges (2ème place).