Elections du 8 septembre : Le MP mise sur la promotion du monde rural et la consécration de la régionalisation avancée (M. Laenser)

mardi, 31 août, 2021 à 16:51

La Plateforme des jeunes d’Oujda-Angad, réalisée dans le cadre de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), constitue un acquis de grande importance pour orienter et renforcer les compétences des jeunes, en plus d’améliorer leur employabilité et promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat auprès de cette catégorie.