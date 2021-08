Élections du 8 septembre : le PAM s’engage pour des réformes tous azimuts

jeudi, 26 août, 2021 à 11:51

Rabat – Pour les échéances du 8 septembre, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) affiche dans son programme électoral l’ambition d’impulser une nouvelle dynamique sur le chemin du développement durable.

Le parti promet en cas d’une éventuelle victoire de mener de ”profondes réformes visant la consolidation d’un État fort, la promotion de la démocratie et aussi une économie sociale”. Le parti s’engage ainsi à s’attaquer de front ”aux maux qui persistent dans les domaines de l’éducation, la santé et aussi à toutes les formes de prévarication”, assurant pouvoir relever le challenge de la moralisation de la vie publique et de l’amélioration du climat des affaires.

Le programme énonce et insiste principalement sur neuf engagements réalisables, selon le parti du tracteur, dans les 12 premiers mois de la vie du prochain gouvernement dans l’éventualité d’une victoire électorale lui permettant de le diriger, en l’occurrence l’accès pour tous à une école publique forte, une meilleure accessibilité des citoyens aux soins et une bonne qualité de prise en charge, un accès pour tous à un logement décent garantissant l’inclusion des citoyens et leur dignité, un soutien à l’épanouissement de la jeunesse marocaine, la préservation de la dignité des personnes âgées sans revenu fixe, l’augmentation du pouvoir d’achat, le sauvetage des entreprises touristiques en difficulté, la réduction des coûts des hydrocarbures et l’amélioration de la gouvernance et de la politique publique.

Concernant le premier engagement, à savoir l’accès pour tous à une école publique forte, le parti s’engage à promouvoir l’enseignement préscolaire avec à l’appui une stratégie portant sur la création de 9.000 classes par an, outre la revalorisation du statut et de la situation financière des enseignants ainsi que la mise en place d’un système de soutien scolaire et d’épanouissement des élèves lors des heures perdues.

Sur le registre de la santé, le programme préconise, entre autres, d’externaliser quelques services au secteur privé afin d’adapter l’offre à la demande et optimiser les investissements public dans le domaine de la santé, de créer des procédures spéciales pour les ayants droit afin qu’ils n’aient pas à payer en avance les soins de santé couverts par l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire) ou encore de faire bénéficier les détenteurs de la carte RAMED et de l’AMO de l’accès aux services du secteur privé, la différence du prix étant payé par le budget de l’Etat.

Dans le domaine de la lutte contre l’habitat insalubre, le PAM envisage de créer de nouvelles aides destinées aux ménages résidant dans les habitations menaçant ruine et aussi mettre en œuvre un programme spécifique destiné à améliorer le cadre de vie des populations en zones sensibles et à haut risque (Montagne, Oasis et Littoral).

Quant au quatrième engagement portant sur le soutien à l’épanouissement de la jeunesse marocaine, le PAM s’engage à présenter en 2022 un plan national pour les jeunes (2022-2032) prévoyant une batterie de mesures en faveur de l’inclusion sociale, culturelle, éducative et économique des jeunes.

Parmi les engagements contenus sur ce registre dans le programme, on relève que le parti s’engage à développer l’offre en stage professionnels pour les jeunes et l’intégration professionnelle par l’apprentissage et l’alternance Ecole-Entreprise, outre la mise en place d’une prime de stage mensuelle de 1.500 dirhams pour une durée de six mois en faveur des jeunes diplômés des universités et des centres de formation ainsi que la mise en place d’un dispositif d’appui à la création de TPE pour les jeunes associant un prêt gratuit de 150.000 dirhams, remboursables sur 7 ans, conditionné par l’obligation de suivre une formation continue en entreprenariat de quatre mois.

Il prévoit aussi d’appuyer l’inclusion de la jeunesse rurale en développant une offre en formation technique de proximité dans les domaines de l’agriculture, du développement durable, de l’économie sociale et solidaire, du tourisme rural et de la valorisation des terroirs. Toujours sur le registre de la jeunesse, le PAM s’engage à créer 820.000 à fin 2026. Concernant, par ailleurs, la préservation de la dignité des personnes âgées sans revenu fixe, le programme prévoit d’instaurer un revenu minimum de dignité (au moins 50 % de SMIG) à distribuer aux personnes en âge de retraite et ne disposant pas de revenu et aussi les faire bénéficier de l’AMO sans paiement d’aucune contribution.

Le 6ème engagement porte sur l’augmentation du pouvoir d’achat. Sur ce registre, le parti compte réduire l’impôt sur les revenus ne dépassant pas 12.000 dirhams, si le conjoint est sans emploi ou encore porter le seuil de revenu exonéré de 30.000 dirhams actuellement à 36.000 dirhams.

Quant au 7ème engagement concernant le sauvetage des entreprises touristiques en difficulté, le programme souligne la priorité de mettre en place un cadre de concertation, de suivi et de gouvernance et gouvernance mixte pour le soutien aux entreprises de ce secteur ainsi que l’octroi d’un rééchelonnement sur cinq années avec un différé d’une année le paiement des impôts et taxes dus à la fin de l’année 2021 avec un engagement de maintien des emplois.

S’agissant du huitième engagement à savoir la réduction des coûts des hydrocarbures, le programme affiche l’ambition de relancer la raffinerie la SAMIR, au point mort depuis quelques années, et ce, pour assurer l’activité de raffinage et de stockage au Maroc renforçant ainsi l’indépendance énergétique du pays. À cela s’ajoute, la création d’une nouvelle autorité de réglementation des hydrocarbures en charge de la régulation des marges et de la lutte contre la situation du marché oligopolistique.

Dernier engagement parmi les neuf priorités affichées par le PAM, l’amélioration de la gouvernance et de la politique publique. Dans ce volet, le parti insiste sur la nécessité de revoir les textes des instances de régulation, leurs règles de fonctionnement et de délégation des pouvoirs permettant de mieux faire face à la concurrence déloyale et autres formes de conflits d’intérêts, outre la création d’une nouvelle agence rattachée à la primature en charge de la planification stratégique et de l’évaluation des politiques et des grands projets d’investissements publics.

Par ailleurs, le parti insiste dans son programme sur l’urgence de mettre l’agriculture au centre de la politique agricole pour la croissance de toute l’économie et pour améliorer le bien-être économique des groupes à bas revenu. Le parti recommande, à ce propos, de revoir les politiques publiques agricoles pour permettre à chaque région de valoriser des productions spécifiques, initier les réformes des marchés de gros et renforcer les labellisations et la traçabilité. Le parti plaide aussi, pour le soutien des petits projets agricoles portés par les jeunes ruraux sans emplois, à travers un appui technique et un soutien financier sous forme de prêts sans intérêts, d’une valeur qui va de 50.000 dirhams et 100.000 dirhams sur cinq années.

Le parti préconise aussi de booster l’investissement privé et de mettre en place un accompagnement branche par branche pour les industries historiques dans le pays et ce, pour consolider leur compétitivité, assurer leur intégration, augmenter leur valeur ajoutée et investir dans l’innovation et la Recherche & Développement (R&D) et l’intégration des moyens 4.0 dans leurs usines. À cela s’ajoute la priorité de mettre en place des pôles de compétitivité régionaux dans le cadre d’un partenariat public-privé incluant les collectivités territoriales et les universités engagés dans le développement de leurs régions et ce, pour booster la création et l’innovation.