Élections du 8 septembre: Le Parti du Progrès et du Socialisme (Encadré)

jeudi, 2 septembre, 2021 à 12:28

Rabat – Voici une fiche de présentation du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) qui participe aux élections du 8 septembre.

– Le PPS (gauche) a été crée en 1974 par feu Ali Yata.

– Son Secrétaire général actuel est Mohamed Nabil Benabdallah, en poste depuis 2010.

– En 2016, le PPS a participé à la coalition gouvernementale menée par le PJD (Parti de la justice et du développement). En 2019, le parti s’est retiré du gouvernement et a rejoint l’opposition après 20 ans de participation aux gouvernements successifs depuis le gouvernement d’alternance.

– Le PPS déclare être ouvert à toutes les citoyennes et citoyens marocains qui s’engagent à défendre la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la patrie, et souhaitent œuvrer pour la promotion de la démocratie et la consolidation de l’État de droit pour servir les intérêts du peuple et chercher à instaurer une société démocratique moderne.

– Lors des élections législatives de 2016, le PPS avait obtenu 12 sièges à la Chambre des représentants.

– Symbole du parti : le Livre.