Élections du 8 septembre: Le Parti de l’Action prône un contrat entre les secteurs public et privé (M. Drissi)

samedi, 28 août, 2021 à 14:44

Rabat – Le Secrétaire général du Parti de l’Action (PA), Mohamed Drissi, a affirmé que son parti propose d’établir un contrat entre les secteurs public et privé, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Dans un entretien accordé à la MAP à l’occasion du lancement de la campagne électorale du parti, M. Drissi a indiqué qu’en vertu de ce contrat, le secteur public peut construire et équiper des établissements scolaires et hospitaliers et les céder au privé pour en assurer la gestion et le fonctionnement selon un cahier de charges prédéfini.

Il a expliqué que ce contrat devrait exonérer le secteur privé des dépenses de construction et d’équipement, et le secteur public des dépenses de fonctionnement, des charges “constantes et coûteuses”.

A cet égard, il a noté que le programme électoral du PA repose sur plusieurs piliers, dont le premier est le droit à l’éducation pour tous et la lutte contre la déperdition et le décrochage scolaires à travers la création d’un fonds national de soutien scolaire dans le but de fournir transport et fournitures scolaires entre autres.

Le deuxième pilier, a-t-il poursuivi, concerne le secteur sportif, au regard de son importance en tant qu’industrie et commerce international qui génère des revenus et contribue à la création d’emplois, ainsi que ses bienfaits pour la santé publique.

Il a préconisé dans ce sens la programmation de l’éducation physique depuis l’école primaire, en l’érigeant en matière obligatoire avec une heure par jour.

M. Drissi a estimé que le Maroc fait face à quatre enjeux majeurs, dont le premier est d’ordre économique. Ainsi, l’économie nationale doit être renforcée en encourageant le tissu entrepreneurial et en diffusant la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes tout en les débarrassant de la “culture du salariat”.

Le second pari, a-t-il poursuivi, est d’ordre social et concerne la relance de l’emploi, notamment à travers la lutte contre la déperdition scolaire, qui est l’une des principales causes du chômage et de l’exclusion économique et sociale.

Le troisième enjeu consiste à ériger l’élément humain en pilier du développement en permettant aux générations futures d’avoir une éducation utile et citoyenne avec pour objectif la réhabilitation des ressources humaines.

D’autre part, M. Drissi a souligné que ce scrutin se distingue par la tenue le même jour des élections communales, régionales et législatives. Ceci a posé plusieurs difficultés au niveau de la préparation de plusieurs listes électorales en peu de temps, ce qui n’a pas permis au PA d’assurer la couverture des différentes circonscriptions électorales, a-t-il fait observer.

Concernant l’adoption du quotient électoral et la suppression du seuil, il a soutenu que ces mesures donneraient aux “petits” partis la possibilité de gagner des sièges au Parlement.

S’agissant de l’abstention des électeurs, le secrétaire général du Parti de l’Action a fait observer que ce phénomène est principalement causé par l’incapacité de nombreux responsables à assumer leurs responsabilités, notant que la lutte contre ce fléau passe par l’amélioration des conditions sociales et la restauration de la confiance des citoyens en l’action politique.