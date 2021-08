Élections du 8 septembre : Principaux engagements du PAM

jeudi, 26 août, 2021 à 12:07

Rabat – Voici les principaux engagements, neuf au total, figurant dans le programme présenté par le Parti Authenticité et Modernité (PAM) pour les élections du 8 septembre:

1 – Un accès pour tous à une école publique forte. Pour se faire, le programme prône la mise en place d’un plan national de mise à niveau de l’enseignement préscolaire (9.000 classes par an), une réhabilitation du statut de l’enseignant sur les plans financier et moral et un système d’appui scolaire pour les élèves en temps aménagé dan les établissements scolaires.

2 – Une meilleure accessibilité des citoyens aux soins et une bonne qualité de prise en charge. Il s’agit, entre autres, d’améliorer des conditions de travail des professionnels de la santé, de généraliser le système du tiers payant qui permettra de ne pas avoir à avancer la part prise en charge par l’AMO ou encore permettre aux bénéficiaires du RAMED d’accéder aux soins dans les hôpitaux privés à l’instar des personnes ayant une assurance maladie obligatoire.

3 – Un accès pour tous à un logement décent garantissant la dignité et l’inclusion des citoyens, avec à la clé la création de nouvelles aides destinées aux ménages résidant dans des habitations menaçant ruine ou encore l’amélioration de l’offre en logement destiné aux personnes précarisées.

4 – Un soutien à l’épanouissement de la jeunesse marocaine. Il s’agit, entre autres, de développer l’offre en stages professionnels pour les jeunes en alternance ainsi que la mise en place d’une prime de stage mensuelle de 1.500 dirhams, allouée pendant une période de six mois avec une reconversion en prime d’emploi en cas de recrutement.

5 – La préservation de la dignité des personnes âgées sans revenu. Le programme prévoit en leur faveur un revenu minimum de dignité (au moins 50% du SMIG) pour les personnes en âge de retraite et une couverture AMO).

6 – L’augmentation du pouvoir d’achat avec notamment la réduction d’impôt pour les revenus ne dépassant pas 12.000 dirhams si le conjoint est sans emploi ou encore de porter le seuil de revenu exonéré de 30.000 dirhams (valeur d’aujourd’hui) à 36.000 dirhams.

7 – Sauver les entreprises touristiques en difficulté. Pour se faire, le parti du tracteur se propose d’accorder un rééchelonnement sur cinq années avec un différé d’une année du paiement des impôts et taxes dus à la fin de l’année 2021 avec l’engagement de maintenir les emplois.

8 – Réduire les coûts des hydrocarbures, notamment grâce à la relance de la raffinerie la SAMIR et ce, pour assurer l’activité de raffinage et de stockage au Maroc renforçant ainsi l’indépendance énergétique du pays.

9 – Améliorer la gouvernance et la politique publique. Il s’agit, entre autres, de revoir les textes des instances de régulation, leurs règles de fonctionnement et de délégation des pouvoirs permettant pour lutter efficacement contre la concurrence déloyale et autres conflits d’intérêts.