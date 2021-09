Élections du 8 septembre : Principaux engagements du PCS

vendredi, 3 septembre, 2021 à 12:16

Voici les principales propositions contenues dans le programme électoral du parti du Centre Social (PCS) pour les élections de ce 8 septembre :

– Dans le domaine de l’éducation nationale, le parti milite pour une réforme profonde, globale et judicieuse. Son programme plaide en faveur du renforcement du contrôle sur les établissements scolaires privés avec aussi l’application de tarifs raisonnables et accessibles, sans pour autant mettre en péril leur existence.

– Concernant la santé, le programme prône un accès sans conditions ni contraintes de tous les Marocains à des soins de santé dans le service public tout en veillant à contrôler les cliniques privées, surtout sur le plan de la tarification trop excessive.

– Dans le domaine de l’habitat, le programme souligne que tous les Marocains ont droit à un logement décent, surtout les personnes précarisées qui ne devraient pas être victimes de la spéculation immobilière.

– Sur le registre de l’emploi, le parti plaide pour sa promotion à travers notamment un soutien effectif aux petites et moyennes unités industrielles et artisanales, outre la création de zones industrielles en milieu rural et ce, afin que les porteurs de projets puissent créer leurs petites et moyennes entreprises à moindre coût et proposer ainsi plus d’emplois.

– Plaidoyer pour une justice équitable et impartiale.

– Dans le volet réservé à la promotion du monde rural, le parti de l’abeille appelle à la mise à niveau des infrastructures (routes, alimentation en eau et électricité, écoles et locaux administratifs). Il préconise aussi de veiller à la préservation des ressources hydriques, la promotion d’une production agricole adaptée aux spécificités de chaque région ou encore l’accompagnement des coopératives et l’aide aux petits exploitants agricoles.- Dans le domaine de la culture, le parti plaide pour une revalorisation conséquente du budget public consacré au secteur, suggérant que cela ne soit pas en-deçà de 1 %.