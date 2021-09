Élections du 8 septembre : Principaux points du programme d’Annahda

samedi, 4 septembre, 2021 à 14:17

Les électeurs marocains sont appelés le 8 septembre à choisir parmi plus de 6.000 candidats aux législatives et 157.000 candidats aux élections régionales et locales, parmi lesquels ceux qui se présenteront pour la première fois à ces échéances, et ceux qui sont devenus, par la force des choses, des fins connaisseurs de la course électorale.