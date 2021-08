Élections du 8 septembre : le projet politique du PRV milite pour un Maroc moderne (Mohamed Khalidi)

dimanche, 29 août, 2021 à 15:53

Rabat – Le Secrétaire général du Parti de la Renaissance et de la Vertu (PRV), Mohamed Khalid, a affirmé que le projet politique de son parti, qui s’inspire de la pensée du mouvement nationaliste, milite en faveur d’un Maroc pluriel et moderne.

Dans une interview accordée à la MAP à l’occasion du démarrage de la campagne électorale pour les élections de septembre prochain, il a noté que la matérialisation d’un projet de cette envergure nécessite le déploiement de grands efforts et beaucoup de temps, outre la mobilisation d’importants moyens humains et logistiques, dont son parti ne dispose pas pour le moment, surtout à une époque où le discours populiste est très en vogue.

Ceci se fait “au détriment des vraies valeurs et fondamentaux de la politique au sens noble du terme”, a-t-il regretté.

Faisant observer que son parti compte parmi ses membres un nombre important de militants, d’intellectuels, de cadres et autres universitaires, M. Khalidi a déploré le déficit sur le plan des élites politiques en raison de la désaffection persistante.

Sur les raisons ayant amené son parti à s’ouvrir à d’anciens détenus salafistes repentis, il a mis en avant le désir de promouvoir une véritable réconciliation nationale, assurant que le PRV a donné une réponse favorable aux appels d’anciens détenus salafistes souhaitant tourner la page et s’engager politiquement et en toute légalité.

”Cette intégration dans le jeu politique est une manière de promouvoir la paix sociale et de renforcer la cohésion nationale”, a-t-il insisté.

Il a souligné que l’initiative Royale portant sur la création d’une commission chargée d’élaborer un nouveau modèle de développement pour le Maroc de demain, représente une grande avancée sur le chemin du développement durable, en vue de se mettre en phase avec les mutations qui surviennent dans le monde et aussi en adéquation avec les attentes du peuple marocain pour davantage de progrès et de prospérité.

”Tout comme les autres forces vives de la nation, notre parti a présenté des propositions et des mesures en faveur de la réalisation de ce vœu, à savoir un nouveau modèle de développement, outre l’organisation de nombreuses rencontres-débat autour de ce vaste chantier”, a-t-il souligné.

Il a soutenu que ”la participation de son parti aux élections de septembre prochain est également une manière d’apporter notre contribution à la mise en œuvre de ce nouveau modèle et ce, à travers une représentativité dans les conseils locaux et régionaux, ainsi qu’au sein du Parlement”.

Sur le programme électoral de son parti, M. Khalidi a indiqué qu’il est à la fois global, pragmatique et exécutable, assurant qu’il s’agit d’un programme visant à soutenir les efforts en faveur d’une réelle transition démocratique et de la consécration d’un État de droit.

Il a aussi relevé que la réalisation de cet objectif est tributaire d’une mise en œuvre parfaite des dispositions contenues dans la Constitution, une réelle séparation des pouvoirs, un gouvernement fort ainsi que la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée pour un Maroc pluriel.

À cela, a-t-il précisé, s’ajoutent la promotion du dialogue et de la transparence, la lutte contre toutes les formes d’autoritarisme et de discrimination, la bonne gouvernance ou encore l’émergence de nouvelles élites politiques appelées à mener à bon port le nouveau modèle de développement.

”Notre programme électoral milite aussi en faveur d’une véritable justice sociale, une promotion de la classe moyenne, la primauté de la loi, la lutte contre les précarités et le chômage, la réduction des disparités sociales et territoriales, la lutte contre la corruption et le clientélisme ou encore la mise en œuvre de mécanismes de reddition des comptes”, a expliqué M. Khalidi.

S’agissant des préparatifs de la campagne électorale, il a salué la mobilisation des militants du parti et leur détermination à mener une campagne électorale transparente et propre.

”Les locaux du PRV sur l’ensemble du territoire national multiplient les réunions. Nos candidats ont été sélectionnés et accrédités selon des critères ayant trait à leur intégrité, leur bonne conduite morale et leur niveau académique”, a-t-il expliqué.

“Pour les élections de septembre prochain, nous avons choisi le slogan +La dignité d’abord et toujours+ et ce, parce que nous sommes convaincus que les Marocains méritent le meilleur”, a-t-il assuré.

Créé le 25 décembre 2005, le PRV a obtenu lors des élections législatives de 2007 un siège, le seul d’ailleurs à l’actif du parti puisque ses candidats lors des scrutins de 2011 et 2016 n’avaient pas réussi à s’imposer dans leurs circonscriptions.