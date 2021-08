Élections du 8 septembre : le PRV mise sur une nouvelle ère de développement et une réelle transition démocratique

dimanche, 29 août, 2021 à 15:32

Rabat – Le programme du Parti de la Renaissance et de la Vertu (PRV) prône l’amorce d’une nouvelle ère de développement et une réelle transition démocratique à même de faire du Maroc un modèle d’État de droit et des institutions.

La réalisation de cet objectif est tributaire d’une matérialisation parfaite des dispositions contenues dans la Constitution, une réelle séparation des pouvoirs, un gouvernement fort ainsi que la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée pour un Maroc pluriel, selon le programme du PRV.

Le parti insiste aussi sur la promotion du dialogue et de la transparence, la lutte contre toutes les formes d’autoritarisme et de discrimination, la bonne gouvernance ou encore l’émergence de nouvelles élites politiques appelées à mener à bon port le nouveau modèle de développement.

Le programme plaide également pour une véritable justice sociale, une promotion de la classe moyenne, la primauté de la loi, la lutte contre les précarités et le chômage, la réduction des disparités sociales et territoriales, la lutte contre la corruption et le clientélisme ou encore la mise en œuvre de mécanismes de reddition des comptes.

Concernant tout particulièrement l’enseignement, le programme promeut la gratuité, la qualité et l’égalité des chances, véritables fondamentaux du progrès, soulignant le rôle de la jeunesse dans le développement du pays.

Le programme présente aussi des propositions en faveur d’une réelle réforme politique impliquant l’ensemble des composantes de la société, plaidant dans la foulée pour la défense des droits des Marocains résidant à l’étranger, leur participation politique et leur représentativité au sein des institutions élues.