Élections du 8 septembre : Quatre questions au SG du Parti de l’Action, Mohamed Drissi

samedi, 28 août, 2021 à 15:13

Propos recueillis par Mohammed ID SSIMOUH

Rabat, 28/08/2021 (MAP)- Dans un entretien à la MAP à l’occasion de la campagne électorale pour les élections générales du 8 septembre, le secrétaire général du Parti de l’Action (PA), Mohamed Drissi met en lumière les enjeux du scrutin de cette année, les grands axes du programme électoral de cette formation, ainsi que les chances de son parti à la lumière de l’adoption du quotient électoral.

Quels sont les enjeux des élections prévues en septembre prochain ?

Le Maroc fait face à quatre enjeux. Le premier est d’ordre économique, car l’économie nationale doit être consolidée en encourageant les entreprises, en diffusant la culture de l’entrepreneuriat auprès des jeunes, tandis que le deuxième pari est d’ordre social qui se base sur le renforcement de l’employabilité par la lutte contre la déperdition scolaire ; une des causes principales du chômage et de l’exclusion économique et sociale.

Le troisième enjeu concerne l’élément humain car il est un pilier du développement, et il est donc nécessaire de permettre aux générations d’avoir une éducation bénéfique et d’élever la citoyenneté dans l’horizon de la réhabilitation de nos ressources humaines. Le quatrième enjeu, quant à lui, est lié à la promotion de l’ouverture sur tout ce qui est différent tout en préservant notre identité.

Autre particularité de ces élections ce qu’elles auront lieu en une journée, ce qui pose plusieurs difficultés et défis.

Quelles sont les grandes lignes du programme électoral de votre parti ?

Le programme électoral du PA repose sur plusieurs piliers dont le droit à l’éducation pour tous et la lutte contre la déperdition scolaire à travers la création d’un fonds national de soutien scolaire, afin d’assurer le transport et les fournitures scolaires.

Le deuxième pilier concerne le secteur du sport en tant qu’industrie et commerce qui génère des revenus et contribue à la création d’emplois et au maintien de la santé publique. Ainsi, le parti exige que l’éducation physique soit programmée depuis l’école primaire et qu’elle soit considérée comme une matière de base.

Le PA propose également d’établir un contrat entre les secteurs public et privé, en vue de construire et équiper les établissements d’enseignement et hospitaliers selon un cahier des charges clair. Ce contrat dispense le secteur privé des dépenses de construction et d’équipement, et le secteur public des charges de fonctionnement.

— Le quotient électoral ravive-t-il vos espoirs dans les prochaines échéances ?

L’adoption du quotient électoral et la suppression du seuil sont à même de donner l’opportunité aux « petits » partis d’obtenir des sièges au Parlement.

— A votre avis, comment inciter les citoyens à se rendre aux urnes ?

La désaffection électorale est le résultat de l’incapacité de certains responsables à assumer leurs responsabilités. Ainsi, plusieurs citoyens considèrent que la plupart des élus ne changeront rien à leur situation sociale. Ceci étant, la lutte contre ce fléau passe par l’amélioration des conditions sociales et le rétablissement des liens de confiance entre les citoyens et l’action politique.