Élections du 8 septembre: Six questions à Mohamed Darif, secrétaire général du parti des Néo-Démocrates

jeudi, 2 septembre, 2021 à 12:41

Propos recueillis par Bouchra AZOUR.

Rabat – Le secrétaire général du parti des Néo-Démocrates Mohamed Darif évoque, dans un entretien à la MAP, les objectifs de sa formation pour les échéances électorales du 8 septembre, les enjeux de cette participation et la marche de la campagne de son parti. En voici la teneur:

1- A la veille des échéances électorales, comment se positionne votre parti ?

Notre parti est connu par ses orientations qui le distingue des autres formations. Il existe des partis dits de droite et d’autres dits de gauche. Dans notre document fondateur adopté par le premier congrès national et qui a déterminé notre positionnement politique, nous considérons que cette dualité est devenue caduque et, de ce fait, nous nous voyons comme une formation moderniste qui œuvre à changer les méthodes d’action traditionnelles des partis et à réhabiliter le travail partisan aux yeux de l’opinion publique.

2- Quels sont les principaux défis que se fixe votre parti pour le prochain scrutin, ainsi que les grandes lignes de votre programme électoral ?

Notre principal défi est d’accéder à la représentation locale, provinciale, régionale et nationale. Un an après la constitution de notre formation, nous avons participé aux élections communales de 2015, puis aux législatives de 2016. Notre objectif était de faire connaître le parti, ses principes et ses orientations. Nous avons travaillé à avoir une couverture respectable dans un certain nombre de circonscriptions.

Maintenant, nous avons dépassé cette phase et nous allons aborder le scrutin du 8 septembre avec l’ambition de décrocher des sièges à tous les niveaux. Nous sommes convaincus que nous allons y arriver cette fois-ci. Nous allons aussi participer aux élections de la Chambre des Conseillers le 5 octobre prochain. Nous avons obtenu des résultats encourageants quoique symboliques, comme la première place (10 sièges) à Essaouira aux élections des chambres professionnelles.

S’agissant du programme électoral, nous estimons qu’il faut d’abord définir ce qu’on veut dire par programme. Ce qui est présenté comme programmes par les autres partis ne sont que des promesses électorales car nous croyons que tout programme doit être élaboré à la lumière d’un diagnostic minutieux de la réalité. Ensuite, nous devons formuler des alternatives pour remédier aux dysfonctionnements.

Le tintamarre autour de la question des programmes est l’une des questions favorisant la désaffection des électeurs qui sont dépités par le ressassement des mêmes programmes mais sans voir venir des résultats concrets.

Au Maroc, aucun parti ne peut vraiment appliquer son programme, quand bien même il a reçu les faveurs des électeurs, parce que les gouvernements sont toujours issus de coalitions.

Aussi, même le programme gouvernemental est assujetti à un ensemble de contraintes. C’est la raison pour laquelle certains partis se cherchent des faux-fuyants pour justifier l’échec à tenir leurs promesses. Partant de ce constat, nous préférons plutôt parler de grands axes de travail. Dans notre cas, nous mettons l’accent sur trois domaines: politiques de création des richesses, satisfaction des besoins sociaux et politiques publiques de préservation de l’identité nationale.

3- Comment appréhendez-vous la tenue de différentes échéances en même temps ?

Nous voyons dans chaque échéance électorale une opportunité pour approfondir la construction organisationnelle du parti. Nous ne percevons pas les campagnes électorales seulement comme une occasion de gagner des sièges ou des voix, même si c’est notre ultime objectif, mais c’est surtout une opportunité pour renforcer les structures du parti aux plans local, régional et national.

De par le grand nombre de candidats que nous avons présentés, nous comptons renflouer les rangs du parti par de nouvelles figures, en particulier les jeunes et les femmes.

4- La nouvelle règle du quotient électoral sur les bases du nombre des inscrits, constitue-t-elle une chance pour renforcer votre place sur l’échiquier politique ?

Nous avons assisté à une amplification de la portée de cette nouvelle règle comme un moyen de garantir la représentativité de tous les partis. Ceux-ci tirent profit de l’annulation du seuil pour les élections communales et régionales, dans le sens où plusieurs formations étaient pénalisées par le seuil électoral, alors qu’elles pouvaient décrocher un siège. Par conséquent, chaque liste ou parti peut être représenté au sein des conseils locaux avec la levée de cet obstacle.

Pour ce qui des élections législatives, la nouvelle règle ne va pas vraiment changer grand-chose. Il est certain que quelconque ne peut décrocher qu’un seul siège au niveau de chaque circonscription, mais cela ne va pas vraiment affecter la carte électorale.

Le nouveau quotient électoral peut apporter du changement au niveau des listes régionales des femmes et des jeunes, en ce sens que chaque parti ne peut obtenir désormais qu’un seul siège dans les régions où il y a moins de 6 sièges.

Les formations habituées à gagner dans ces régions ne seront pas inquiétées, mais l’enjeu est dans les quatre régions avec 10 sièges et plus. C’est là où il y aurait un impact concret de la nouvelle règle. Il s’agit de Casablanca-Settat avec 12 sièges réservés aux femmes, ce qui fait que nous pourrions avoir 12 partis assurés d’être représentés à la Chambre des représentants. Dans les régions de Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi, il y aura 10 sièges à pourvoir.

5- Quels sont les moyens adoptés par le parti sur le terrain pour mobiliser les électeurs, en particulier en ces temps de pandémie ?

Je pense qu’un parti qui se respecte ne doit pas se pencher sur la mobilisation des électeurs à un mois seulement du scrutin. C’est ainsi que depuis la création du parti en 2014, on a œuvré pour attirer de plus en plus de militantes et de militants.

Dans ce sens, on a mis en place les structures du parti aux niveaux local, provincial et régional. Donc, on peut dire que l’effort de mobilisation a été permanent. Bien avant le début de la pandémie, notre parti a toujours accordé une importance particulière à la démocratie digitale. Ainsi, on a mis à profit les réseaux sociaux pour communiquer et interagir.

Par conséquent, toutes les coordinations du parti ont désormais leurs propres pages sur les réseaux sociaux. Cela va sans dire que la pandémie a impacté les campagnes électorales, qui se retrouvent donc très réduites. C’est pour cela qu’on a fait le pari de communiquer avec l’opinion publique à travers les réseaux sociaux.

6- S’agissant des résultats du prochain scrutin, comment situez-vous votre parti par rapport aux alliances politiques ?

Il faut souligner tout d’abord que les alliances ne sont considérées à présent sur la scène politique nationale qu’après l’annonce des résultats du scrutin, puisque c’est le nombre de sièges qui détermine la nature des alliances. Un parti qui n’obtient aucun siège ne sera pas normalement qualifié à s’engager dans des coalitions.

L’annulation du seuil au niveau des collectivités locales permet à la majorité des partis d’y être représentés. C’est ainsi que certaines formations politiques qui se considèrent comme de “grands partis” et qui visent à obtenir la présidence de certains conseils et régions ont déjà initié des pré-alliances avec certains partis.

Toutefois, on ne peut considérer de tels arrangements comme étant des alliances, puisqu’il s’agit en fait d’un genre de tutelle, puisque certaines de ces grandes formations financent même les campagnes électorales de certains “petits” partis, à condition d’obtenir en retour leur appui pour présider ces conseils. De ce fait, il y a de grandes interrogations sur la nature de ces alliances.