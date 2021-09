Élections: les néo-démocrates s’engagent en faveur de la création de richesses et la préservation de l’identité marocaine

jeudi, 2 septembre, 2021 à 13:07

Rabat – Pour sa deuxième participation aux élections législatives, régionales et communales, le Parti des néo-démocrates (NEO) défend un programme à travers lequel il s’engage en faveur de la création de la richesse, la satisfaction des besoins des citoyens et la préservation de l’identité marocaine.

Présentée comme l’un des axes majeurs de son programme électoral, la création de richesses devrait, selon cette formation politique, s’articuler autour de la politique numérique, la politique énergétique, la formation professionnelle, l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) ou encore la politique sportive.

S’agissant de la politique numérique, le parti aspire à insuffler une nouvelle dynamique à l’action de l’exécutif en œuvrant à impliquer toutes les parties prenantes concernées. Il sera en effet question d’assurer la pleine transparence entre gouvernement et citoyens par le partage des données relatives aux administrations et organismes publics et le renforcement du contrôle de leurs activités, en plus de la réduction des coûts de fonctionnement de l’État entre autres.

Côté politique énergétique et environnementale, les Néo-démocrates proposent en particulier de poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale dans le domaine des énergies renouvelables tout en se tournant vers des choix technologiques novateurs et la compétitivité par les coûts, sans oublier l’importance de la création d’emplois.

D’autre part, la stratégie de l’eau au Maroc nécessiterait selon eux l’adoption de mesures supplémentaires susceptibles de stimuler la dynamique de développement durable et une gestion intégrée des ressources en eau.

Quant à la politique de formation professionnelle, le parti préconise la mise en place d’un système de formation professionnelle de qualité pour tous, afin de développer et de valoriser davantage le capital humain de sorte à favoriser la compétitivité des entreprises.

Au volet de la politique de soutien aux PME, le parti des néo-démocrates insiste sur le développement de l’entrepreneuriat et des petites et moyennes industries, par le biais notamment de la promotion à grande échelle des moyens de financement et d’accompagnement.

Sur un autre registre, la vision du parti en matière de sport repose sur l’élaboration d’une politique gouvernementale fondée sur des mesures ciblées et un calendrier précis, mais aussi sur une politique régionale et locale s’inscrivant en complémentarité avec les finalités du programme gouvernemental en la matière.

S’agissant de l’axe relatif aux besoins des citoyens, il est question en matière de politique de santé d’augmenter de 5 à 10% le budget alloué au secteur, d’établir un Conseil supérieur de la santé et d’intensifier la formation des cadres de la santé. Il convient selon le parti de consolider les mécanismes de contrôle des produits alimentaires et de mettre en place un cahier des charges pour les organismes qui s’activent dans le domaine alimentaire.

S’agissant des Marocains du monde, le parti estime que cette communauté a besoin de services à caractère juridique et administratif, mais aussi d’une action de sensibilisation soucieuse de la protection de l’identité marocaine.

Le Parti des néo-démocrates insiste par ailleurs sur la promulgation de lois-cadres relatives aux personnes handicapées, dans le droit fil des conventions internationales ratifiées par le Maroc, ainsi que la mise en place d’une gouvernance institutionnelle prenant en compte les besoins de cette frange de la population.

Le troisième axe relatif à la préservation de l’identité marocaine, la formation politique souligne l’importance d’agir pour concrétiser les dispositions de la Constitution de 2011 relatives à l’identité culturelle marocaine. Il s’agit en effet d’adopter une approche basée sur la gestion de la diversité culturelle et linguistique dans une logique à même de prendre en considération les diverses composantes culturelles et expressions linguistiques du Royaume.