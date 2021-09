Elections: Les Néo-démocrates tablent sur l’accès à la représentation nationale et locale

jeudi, 2 septembre, 2021 à 12:45

Rabat – Le secrétaire général du parti des Néo-démocrates, Mohamed Darif, a indiqué que sa formation politique table, à travers sa participation aux prochaines élections, sur une représentativité au sein des institutions aux niveaux local, provincial, régional et national.

Dans un entretien accordé à la MAP, à l’occasion du début de la campagne électorale, M. Darif a affirmé que les élections constituent une occasion de l’édification organisationnelle du parti, ajoutant que les formations politiques sont appelées à reconsidérer l’action partisane qui ne peut se réaliser que si les partis accomplissent leurs missions prévues par la Constitution.

“Nous n’appréhendons pas les élections comme une simple opportunité de décrocher des sièges et des votes, qui restent bien sur notre pari, mais en tant qu’occasion pour consolider les structures du parti localement, provincialement, régionalement et nationalement”, a souligné M. Darif, ajoutant que le nombre important de candidats au nom du parti est à même d’infuser un sang neuf aux Néo-démocrates, notamment quand il s’agit des jeunes et des femmes.

Le responsable a également abordé la plateforme électorale du parti qui s’appuie, selon lui, sur trois axes, à savoir la production de richesses, la satisfaction des besoins des citoyens et la préservation de l’identité marocaine.

Concernant la conjoncture des élections marquée par la propagation du coronavirus, M. Darif a indiqué que son parti croyait, même avant cette pandémie, en la démocratie numérique.

“Nous avons parié sur la communication et l’interaction via les réseaux sociaux et c’est pour cette raison que l’ensemble de nos coordinations disposent de pages sur ces réseaux et travaillent avec efficacité”, a assuré le responsable.

“Etant donné que la pandémie a imposé son diktat, étant donné que les campagnes électorales sont considérablement réduites, nous comptons sur la communication avec l’opinion publique via les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de la place du parti sur la scène politique nationale, près de sept après sa constitution, le responsable a insisté sur le bilan positif à l’échelle organisationnelle, faisant remarquer que le parti est présent dans l’ensemble des régions et provinces du Maroc.

“Notre vision est claire et l’opinion publique nous découvre via notre littérature diffusée sur les réseaux sociaux. A ce propos, nous avons publié un document référentiel pour faire connaître le parti et ses orientations. Désormais, notre enjeu est d’être représentés et en tant que parti du futur, nous aurons notre mot à dire dans les prochains jours”, a-t-il conclu.