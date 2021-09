Élections: Le Parti de l’Istiqlal (Encadré)

samedi, 4 septembre, 2021 à 13:42

Rabat – Ci-après une fiche technique du Parti de l’Istiqlal (PI) participant aux échéances électorales du 08 septembre:.

-Secrétaire général: Nizar Baraka. Il a été élu à ce poste en 2017 lors du quatrième congrès du parti pour succéder à Hamid Chabat.

-La formation politique prend officiellement le nom de “Parti de l’Istiqlal” le 10 décembre 1943. Elle a été dirigée par Allal El Fassi, puis M’hamed Boucetta, Abbas El Fassi, Abdelhamid Chabat (2012 à 2017) et Nizar Baraka depuis 2017.

-La plus importante manifestation officielle du Parti a été la diffusion publique du Manifeste de l’Indépendance le 11 janvier 1944, véritable programme du Parti dirigé par le leader Allal El Fassi jusqu’à sa disparition en 1974.

-De référentiel nationaliste, l’idéologique du PI repose sur l’”égalitarisme économique et social” qui vise à assurer l’égalité des chances, à instaurer la justice sociale, un développement durable, équitable et équilibré et à améliorer le niveau de vie des citoyens, tout en réduisant les disparités sociales et spatiales.

-Le parti a participé aux gouvernements successifs des années 60, 70 et 80 et a également contribué à la création de la Koutla avec l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

-Le PI a participé au gouvernement de feu Abderrahmane Youssoufi en 1998, connu sous le nom de gouvernement d’Alternance consensuelle, puis a continué dans le gouvernement de Driss Jettou, avant de remporter les élections de 2007 et de diriger l’Exécutif. Après, le parti a participé au gouvernement de Abdelilah Benkirane (PJD) en 2011, mais a décidé de s’en retirer et de passer à l’opposition en 2013.

-En relation avec sa participation aux élections, le PI est arrivé troisième aux Législatives de 2016, avec 46 sièges, et deuxième aux Communales de 2015, avec 5.106 sièges.