Elections/Economie: L’essentiel du programme électoral du PJD

mercredi, 1 septembre, 2021 à 15:19

Casablanca – Voici l’essentiel du programme électoral du Parti de la justice et du développement (PJD) en vue du scrutin du 8 septembre 2021, dans son volet économique:

– Exploitation de nouvelles sources de croissance pour renforcer la compétitivité de l’économie nationale;

– Amélioration du climat des affaires, promotion des investissements et mise en place d’un système fiscal plus juste, plus équitable et plus équilibré;

– Accélération du changement structurel de l’économie nationale vers l’industrialisation orientée, ainsi que le renforcement des capacités exportatrices et la transition vers l’économie structurée, l’économie verte et l’économie bleue;

– Mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement et tous ses décrets d’application, en plus du renforcement de l’économie sociale et solidaire, l’artisanat, et la promotion du secteur touristique;

– Renforcement des systèmes de production pour soutenir le marché national, ainsi que la mise en place des bases d’une agriculture durable.

– Développement de l’efficacité énergétique, les services, et les infrastructures hydrauliques et environnementales.

– Assurer une gestion des collectivités basée sur les meilleures pratiques et les technologies modernes, en plus du partenariat, de la coopération décentralisée et de la coopération internationale.