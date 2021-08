Élections/Économie: principaux points du programme du MP

mardi, 31 août, 2021 à 19:16

Casablanca – Voici les principaux points du programme électoral du Parti du Mouvement Populaire (MP) pour les élections du 8 septembre 2021, dans son volet économique:

1. Lutter contre le chômage des jeunes:

– Favoriser l’intégration des jeunes dans le processus décisionnel, en tenant compte de leurs préoccupations notamment l’emploi, l’éducation, la santé et l’égalité d’accès aux services publics.

– Promouvoir et rationner l’emploi public régional pour inclure l’ensemble des secteurs, institutions publiques et communautés territoriales avec toutes les garanties légales qui assurent la stabilité professionnelle, sociale et matérielle.

– Créer des programmes d’auto-emploi pour les jeunes, notamment ceux du monde rural, et des programmes de formation pour qualifier les jeunes diplômés.

– Renforcer l’employabilité en soutenant et en accompagnant les initiatives des jeunes et créer des espaces numériques pour les inciter à développer des activités en télétravail.

2. L’économie et la bonne gouvernance:

– Accélérer l’exercice des régions de leurs compétences.

– Créer des partenariats entre les régions et le secteur privé.

– Accéder aux sources de financement disponibles et possibles.

– Mettre en place un contrôle interne de la région et renforcer le contrôle externe.

– Elargir l’indemnisation pour perte d’emploi et l’assiette fiscale tout en réduisant les taux et en adoptant une discrimination spatiale positive dans la formulation d’un système fiscal équitable.

3. La maîtrise des nouvelles technologies:

– Faciliter l’accès à l’information et améliorer la communication des acteurs responsables auprès de l’opinion publique.

– Apporter un changement radical pour mieux accéder aux services publics, en particulier dans les zones marginalisées.