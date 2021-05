FDT: les travailleurs marocains ont fait preuve d’un sens élevé de citoyenneté face à l’épidémie

samedi, 1 mai, 2021 à 17:59

Casablanca- Les différentes composantes de la classe ouvrière marocaine ont fait preuve d’un sens élevé de citoyenneté en se mettant en première ligne dans la lutte contre l’épidémie du Coronavirus, a souligné la Fédération démocratique du travail (FDT) à l’occasion de la fête du Travail.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général de la FDT, Abdelhamid Fatihi, a affirmé que le personnel de la santé est au premier rang dans la lutte contre l’épidémie et mobilisé avec responsabilité en vue de protéger la santé des citoyens au même titre que le personnel de l’éducation et de la formation qui a assuré les prestations d’éducation et d’enseignement à distance et en présentiel.