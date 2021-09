Formation du nouveau gouvernement : L’UC disposée à apporter sa contribution en cette étape décisive (Sajid)

lundi, 13 septembre, 2021 à 19:54

Rabat – Le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Sajid, a affirmé, lundi à l’issue d’une rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, que son parti est disposé à apporter sa contribution en cette “étape décisive”.

Cette rencontre a constitué l’occasion d’exprimer “notre disposition à apporter notre contribution en cette étape décisive”, a déclaré M. Sajid à la presse en marge de ces consultations au sujet de la formation du nouveau gouvernement, ajoutant que l’UC et le RNI entretiennent des relations historiques avec une convergence des principes, orientations et valeurs de citoyenneté et du service de la patrie.

“Nous avons œuvré de concert à plusieurs occasions et nous sommes disposés à poursuivre notre engagement avec le Rassemblement national des indépendants (RNI), quelles qu’en soient la position ou les responsabilités qui nous semblent correspondre à cette étape”, a ajouté le SG de l’UC, se disant optimiste quant au succès qu’aura le chef du gouvernement désigné dans sa mission de former un cabinet.

A cette occasion, M. Sajid a félicité le président du RNI pour la confiance royale placée en sa personne ainsi que pour le succès éclatant et mérité que son parti a réalisé lors des élections du 8 septembre.

Mettant en avant l’importance de la coopération de tous pour faire aboutir la prochaine étape, M. Sajid a évoqué les grands attentes et défis, notamment la lutte contre la pandémie et ses répercussions ainsi que la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement dont toutes les instances politiques partagent les principes cardinaux.

L’UC était arrivée 7ème du scrutin législatif du 8 septembre dernier avec 18 sièges, derrière le RNI (102), le PAM (86), le PI (81), l’USFP (35), le MP (29) et le PPS (21).

M. Akhannouch a entamé, ce lundi, des consultations pour la formation du nouveau gouvernement par des rencontres avec le secrétaire général du Parti Authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar et le Secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser.

SM le Roi Mohammed VI a reçu, vendredi dernier au Palais Royal à Fès, le président du RNI, Aziz Akhannouch, que le Souverain a nommé Chef de gouvernement et l’a chargé de former le nouvel exécutif.

“Nous allons engager, à partir de ce jour, des consultations avec les partis, avec lesquels nous serons en accord dans le futur, pour la formation d’une majorité cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents”, avait assuré M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience royale.