Laâyoune: Des milliers de personnes à un meeting du PI pour soutenir la décision américaine sur le Sahara

samedi, 12 décembre, 2020 à 23:55

Laâyoune – Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place El Mechouar à Laâyoune, à l’appel du Parti de l’Istiqlal, pour exprimer leur soutien à la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Intervenant lors de ce meeting, Moulay Hamdi Ouled Errachid, membre du comité exécutif du PI et son coordonnateur dans les trois régions des provinces du Sud, a indiqué que la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara est une décision conforme à la logique de l’histoire, saluant le rôle de la diplomatie marocaine, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans la réalisation de cet acquis.

Cette reconnaissance, émanant d’une grande puissance et membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, accompagnée de l’ouverture d’un consulat à Dakhla, est une victoire de l’ensemble du peuple marocain, et un acte de haute importance qui aura des retombées positives sur le développement des provinces du Sud et les conditions de vie de leurs populations.

Après avoir mis en relief le développement soutenu que connaissent les régions du Sahara marocain grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi, il a déploré le dénuement dans lequel vivent les personnes séquestrées dans les camps de Tindouf, dans le sud algérien.

M. Ouled Errachid a relevé que le plan d’autonomie présenté par le Maroc est sérieux, crédible et réaliste et constitue la meilleure offre pour tourner définitivement la page du différend autour de la marocanité du Sahara, suscitant ainsi l’adhésion de la communauté internationale.

De son côté, le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ouled Errachid s’est réjoui que la pandémie du Coronavirus n’ait pas empêché la population locale de participer massivement à ce rassemblement en soutien à la décision américaine de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara et pour exprimer leur mobilisation pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la conjoncture actuelle requiert la mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI et Sa gestion perspicace du dossier du Sahara marocain, se félicitant de la décision des Etats-Unis d’ouvrir un consulat à Dakhla comme concrétisation de la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Après avoir réaffirmé que l’autonomie est la seule solution réaliste et réalisable à la question du Sahara et salué la gestion sage et efficace par le Souverain des évènements à El Guerguarat dans le respect de la légalité internationale, il a relevé que le Maroc a gagné la bataille de la question du Sahara par le développement et le progrès soutenus en cours dans toutes les provinces du Sud.