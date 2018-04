Le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques dénonce les “agissements hostiles” du polisario

mercredi, 11 avril, 2018 à 17:10

Rabat – Le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a condamné les agissements provocateurs et désespérés des éléments du polisario visant à violer l’accord de cessez-le-feu de 1991, à la lumière des derniers développements de la question du Sahara marocain.

Le syndicat a dénoncé, dans un communiqué, “les agissements provocateurs, aveugles et désespérés” des éléments du polisario, visant à violer l’accord de 1991 portant sur le statut des zones tampons, et leur tentative d’imposer le fait accompli en transférant des éléments civils et militaires de Lehmada en Algérie vers ces zones, avec “la bénédiction et le soutien du régime algérien”, selon un communiqué du syndicat.

D’autre part, le syndicat a salué la mobilisation des partis politiques, des syndicats et des composantes de la société civile lors de la rencontre nationale du 9 avril 2018 à Laâyoune.

Le Syndicat a appelé l’ONU et le Conseil de sécurité à assumer leurs pleines responsabilités afin de mettre un terme à ces violations et aux provocations des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume, notant que le processus du règlement du conflit est tributaire de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale, en tant que solution réaliste et sérieuse, reconnue par la communauté internationale et permettant de résoudre un conflit datant de plus de quarante ans.

Il a également salué le patriotisme sincère dont ont fait preuve les populations, les élus et les intellectuels des provinces du Sud et leur contribution au processus démocratique et du développement du Maroc, notamment en ce qui concerne le champ culturel “Hassani”, qui représente une source de richesse et de diversité pour le Maroc, ainsi que les initiatives de développement menées dans les provinces du Sud.

Le syndicat a aussi appelé à renforcer le front intérieur pour défendre la cause nationale, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, et à poursuivre le processus de modernisation et de développement.