Les groupes parlementaires du PAM pour des politiques publiques à caractère social clair

jeudi, 24 janvier, 2019 à 11:34

Rabat – Les groupes parlementaires du Parti Authenticité et Modernité (PAM) ont souligné, mercredi à Rabat, la nécessité d’adopter des politiques publiques à caractère social clair et de concrétiser les différents programmes et chantiers qui placent l’action sociale au centre des priorités.