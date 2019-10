Les Marocains du monde, un pilier fondamental dans l’élaboration du nouveau modèle de dvt

lundi, 21 octobre, 2019 à 12:25

Maspalomas – Les Marocains établis dans les différents pays du monde ont un “rôle fondamental” à jouer dans l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau modèle de développement émanant d’une vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour promouvoir la croissance et l’inclusion sociale, a souligné, dimanche à Maspalomas (Grande Canarie), M. Anis Birou, membre du Bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) et coordinateur de la “13ème région”.

Les marocains résidant à l’étranger peuvent apporter leur expérience, leur compétence et leur savoir-faire pour faire aboutir ce projet Royal qui se veut un catalyseur en vue de donner un nouvel élan à la dynamique de développement que connaît le Royaume dans divers domaines depuis l’intronisation de SM le Roi, a affirmé M. Birou lors d’une rencontre organisée par la Coordination du RNI en Espagne sous le thème “Quels rôles peuvent jouer les MRE dans le nouveau modèle de développement ?”