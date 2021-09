Les néo-démocrates ou le défi du renouvellement de l’élite politique (Encadré)

jeudi, 2 septembre, 2021 à 13:23

Rabat – Le parti des néo-démocrates, fondé le 12 septembre 2014, se donne pour défi de contribuer au renouvellement de l’élite politique, de rehausser le niveau de l’action politique et de réconcilier le citoyen avec la politique.

Ci après les faits saillants du parcours du parti, conformément à un document disponible sur le site du journal électronique du parti.

* Création:

– Première formation politique créée au Maroc depuis l’adoption de la nouvelle Constitution en 2011, le Parti des néo-démocrates se présente comme un parti qui cherche à contribuer à la construction d’une société moderniste, solidaire, attachée à son identité et ouverte sur son environnement.

* Référence:

Le document de référence du Parti des néo-démocrates, publié en décembre 2018, met l’accent sur trois fondements à la base de l’action politique de cette formation : identité, positions et politiques.

* Un programme politique en quatre piliers:

1- Mise en œuvre démocratique de la Constitution en tant que phase incontournable pour le processus de transition démocratique au Maroc.

Respect rigoureux des constantes fédératrices, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.

2- Instauration d’une démocratie citoyenne et participative garantissant le respect de la différence, et allant dans le sens de l’élargissement de l’éventail de la démocratie représentative.

Ancrage des valeurs de solidarité qui protègent les populations vulnérables et établissent l’équilibre entre les différents groupes sociaux.

3- Adoption d’une méthodologie de travail basée sur l’efficience et l’efficacité loin des conflits idéologiques et des calculs politiques étriqués.

4- Établissement de mécanismes de bonne gouvernance permettant au parti de diagnostiquer, suggérer et gérer et ce, dans le plein respect des principes de transparence et de reddition des comptes.

* Priorités du parti:

-Favoriser la conciliation entre le savoir et la politique.

– Éviter les conflits idéologiques autant que possible et se concentrer sur l’efficience et l’efficacité dans l’exercice politique.

-Faire du parti une force d’encadrement politique, de proposition et de gestion pour favoriser l’émergence de cadres à même de gérer les affaires publiques.

-Investir dans la jeunesse, gage d’un avenir meilleur.