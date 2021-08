Les principaux points du programme électoral du PLJS

mardi, 31 août, 2021 à 19:21

Rabat – Voici les principaux points du programme électoral du Parti de la liberté et de la justice sociale (PLJS) en lice aux élections du 8 septembre.

– Consécration du rôle de l’État dans le maintien de la sécurité, la stabilité ainsi que la promotion du développement durable, outre la lutte contre les précarités, le monopole et l’économie de rente.

– Mobilisation en faveur de la formation et l’éducation pour tous et la réduction à hauteur de 10 % du taux d’analphabétisme d’ici à 2025, tout en se prononçant pour la scolarisation obligatoire des enfants âgés de 6 à 11 ans au moins à 95 %.

– Promotion de la formation continue pour une valorisation efficiente des ressources humaines.

– Poursuite du chantier de la modernisation de l’économie nationale, la promotion des exportations, l’industrialisation à marche forcée, l’encouragement de la recherche & développement (R&D) ou encore la diversification de l’offre touristique en faveur des touristes nationaux et internationaux.

– Promotion de l’économie sociale et solidaire, le soutien des petites entreprises, des auto-entrepreneurs et des activités génératrices de revenu surtout dans le secteur des services.

-Réforme globale de l’administration publique, poursuite du chantier des réformes de la justice et amélioration des prestations dans le domaine de la santé, à travers la mise en place d’un système d’évaluation du rendement des fonctionnaires tout en appelant à lutter sans répit contre la corruption.

– Consécration des valeurs de la dignité, du pluralisme, de la démocratie et de la justice sociale et ce, pour en finir définitivement avec le clientélisme et la prévarication.

– Protection de l’environnement et exploitation judicieuse et raisonnable des richesses naturelles.