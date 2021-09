Les principaux points du programme électoral du PRD

mercredi, 1 septembre, 2021 à 13:27

Rabat – Voici les principaux points du programme électoral du Parti de la Réforme et du Développement (PRD) en lice aux élections du 8 septembre.

– L’encouragement et la promotion de l’investissement privé et en faire un levier économique.

– L’absorption du chômage et la favorisation de l’emploi des jeunes.

– La recherche d’un vrai impact des deniers publics sur les différentes couches sociales.

– La promotion de l’économie de marché et de l’entreprise ainsi que de l’intervention de l’État dans le social.