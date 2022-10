L’UC déterminée à consolider ses acquis et occuper des positions de premier rang lors des prochaines échéances (M. Joudar)

mercredi, 5 octobre, 2022 à 12:17

L’expérience de la mise en œuvre du réseau du Tramway de Rabat-Salé, en tant que moyen de mobilité urbaine durable et moderne a été mise en avant, mardi à Dakar, dans le cadre de la Semaine de la mobilité durable et du climat (SMDC), organisée par l’association “Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains” (CODATU), le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD) et l’Association “Climate chance”.