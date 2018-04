L’unité du rang national est la meilleure réponse aux manœuvres visant l’intégrité territoriale du Royaume (chefs des partis politiques)

lundi, 9 avril, 2018 à 19:28

Laâyoune- L’unité du rang national et la solidité du front interne constituent la meilleure réponse aux manœuvres visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume, ont affirmé lundi à Laâyoune les chefs des partis politiques.

S’exprimant lors de la rencontre national de mobilisation autour de l’intégrité territoriale, les chefs des partis politiques ont souligné que les derniers développements de la question de l’intégrité territoriale ont démontré la forte cohésion entre les différentes composantes sociétales et donné la pleine mesure de la disposition inconditionnelle et la mobilisation du peuple marocain pour la défense de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

Ainsi, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Saâd Eddine El Othmani, a affirmé que la réunion à Laâyoune des partis politiques, des composantes de la société civile et des forces vives de la Nation vise à transmettre des signes forts à la communauté internationale et aux ennemis du Royaume et à souligner la mobilisation du peuple marocain pour la défense de la souveraineté du pays dans le cadre d’un front uni et solide sous la direction de SM le Roi Mohammed VI.

Exprimant la détermination du Maroc “à répondre aux manœuvres” du polisario dans la zone tampon, M. El Othmani a indiqué que la rencontre de Laâyoune est la meilleure réponse aux agissements provocateurs des séparatistes, notant que le Royaume est “ferme” en ce qui concerne sa position au sujet de la question de l’intégrité territoriale qui suscite l’unanimité nationale.

De son côté, le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Ilyas El Omari, a souligné que la rencontre de Laâyoune offre une occasion pour les formations politiques, les élus, les représentants de la population et les acteurs de la société civile pour réaffirmer la position de principe du peuple marocain sur la question de l’intégrité territoriale, notant que la réunion est “un message clair” aux parties concernées pour dire qu’il est impossible sous aucun prétexte de changer la réalité sur le terrain.

M. El Omari a relevé dans ce sens la nécessité d’aller de l’avant sur cette voie pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume en utilisant tous les moyens légitimes afin d’empêcher tout changement de la réalité sur le terrain.

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, a pour sa part indiqué que la rencontre de Laâyoune, qui illustre la cohésion sociale, vient confirmer l’unanimité nationale constante face aux derniers développements de la question de l’intégrité territoriale et “la fuite en avant” des adversaires du Maroc.

A travers cette réunion, le peuple marocain exprime son refus catégorique de toute atteinte aux territoires du Royaume et son rejet de perturber le processus de règlement de cette question ou de tentative de déviation de ce processus de manière à permettre à l’Algérie de se dérober à ses responsabilités dans le règlement de ce conflit artificiel.

Il a mis en exergue, dans ce sens, le nouveau modèle de développement des provinces du sud et les étapes importantes franchies dans la mise en œuvre de ce chantier phare.

De son côté, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a relevé que la réunion de Laâyoune intervient dans le sillage des manœuvres ourdies par les adversaires de la cause nationale et leurs agissements provocateurs qui risquent de précipiter la région dans l’inconnu et de saper le processus de règlement de ce dossier.

Si ce conflit constitue “une occasion saisonnière pour le polisario dans la perspective de provoquer des crises”, il est au contraire une cause de tous les jours pour les Marocains, a enchainé M. Akhannouch, appelant les différentes instances de l’ONU à œuvrer pour exécuter les règlements qui encadrent la mission de l’organisation onusienne, soulignant qu’aucune provocation ne saurait être tolérée.

Le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, a pour sa part souligné que la rencontre de Laâyoune, qui a réuni les représentants des différentes régions du Royaume, vise à exprimer le refus du peuple marocain de tout changement dans la zone tampon qui constitue une partie intégrante du territoire nationale.

Cette rencontre, a-t-il poursuivi, illustre l’unanimité des forces vives du pays qui rejettent les provocations et les tentatives visant à changer la réalité sur le terrain.

Le secrétaire général de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a rappelé de son coté les manœuvres ourdies par l’Algérie, affirmant qu’il ne faut pas rester les bras croisés et que le Maroc dispose de tous les moyens pour contrecarrer ces agissements.

Il ne s’agit pas de manœuvres annuelles mais d’un véritable complot visant à changer la donne sur le terrain, a-t-il expliqué, notant que la question du Sahara est un problème maroco-algérien.

Pour le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Sajid, la rencontre de Laâyoune est “un message fort” à la communauté internationale et reflétant la cohésion dont ont fait preuve les élites des différentes régions du Royaume et les représentants des populations des provinces du sud.

M. Sajid s’est félicité de la dynamique de développement et des projets réalisés dans les provinces du sud dans divers domaines.

Le secrétaire général du Parti du progrès du socialisme (PPS), Nabil Benabdellah, a insisté sur le refus par la nation marocaine de tous les complots et de toutes les provocations visant à modifier le statut quo dans les territoires marocains notamment dans la zone tampon, notant que le Royaume demeurera attaché à la voie pacifique et au règlement du conflit sur la base de l’initiative d’autonomie, comme il est prêt à recourir à tous les moyens pour défendre son intégrité territoriale.

M. Benabdellah a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer le front interne avec une large implication de toutes les composantes du peuple marocain et de donner un fort élan au modèle de développement.

Le secrétaire général du Mouvement démocratique et social (MDS), Abdessamad Archane, a souligné qu’avec les victoires diplomatiques successives du Maroc au cours des dernières années et la poursuite du processus de retrait des reconnaissances du polisario, les séparatistes se sont retrouvés dans l’impasse et ont dû recourir aux manœuvres et aux provocations désespérées dans l’objectif de berner l’opinion publique internationale, d’imposer la politique du fait accompli et de falsifier les données existantes sur le terrain.

Dans une allocution au nom du Parti socialiste unifié (PSU) et de la Fédération de la gauche démocratique, Abdessalam Al Azize, a noté que le polisario continue à créer des crises et à aggraver davantage la situation, soulignant la nécessité que l’Algérie assume pleinement ses responsabilités dans l’aggravation de la situation et qu’elle prenne en considération l’unité du destin et sa lutte commune avec le Maroc pour la libération.

Le secrétaire général du Parti Al Ahd démocratique, Najib Ouazzani, a relevé que les partis politiques, au-delà de leurs différentes appartenances, références et orientations, sont mobilisés unanimement derrière SM le Roi Mohammed VI en réponse à l’appel de la patrie et pour la défense de son intégrité territoriale, forts en cela de la justesse de la cause nationale qui constitue une question de souveraineté et une affaire de principe.

Le secrétaire général du Parti de l’unité et de la démocratie (PUD), Ahmed Fitri, a affirmé que l’Algérie assume une responsabilité directe dans l’enlisement du conflit et l’appui de la thèse séparatiste qui s’attache à des idées d’une époque révolue, appelant à la création d’une commission chargée du suivi de l’évolution de la cause de l’intégrité territoriale du Royaume en vue de faire face à toute tentative visant à falsifier ou à modifier les données sur le terrain.

Le secrétaire du Parti Al Amal, Mohamed Bani, a appelé les éléments séparatistes égarés dans les camps du “polisario” à faire valoir la voix de la raison, à répondre à l’appel de la patrie et à regagner le processus de développement engagé dans les provinces du sud pour la réalisation du progrès auquel aspirent tous les fils de la région à l’instar de leur frères dans les autres régions du Royaume.

Quant au coordonnateur général du Parti de la gauche verte marocaine, Mohamed Fares, il a souligné que la gestion de la première cause nationale requiert une approche participative impliquant l’ensemble des composantes sociales, politiques et associatives, appelant l’ONU à assumer ses responsabilités entières dans la gestion du conflit artificiel notamment au niveau de la zone tampon.