L’USFP planche sur un projet politique et organisationnel pour renforcer la réconciliation interne et rétablir l’équilibre sur la scène politique nationale (M. Lachgar)

samedi, 25 mai, 2019 à 16:47

Fkih Ben Saleh – L’Union socialiste des forces populaires (USFP) est en train d’élaborer un projet politique et organisationnel novateur, afin de renforcer la réconciliation entre ses différents membres et composantes, rétablir l’équilibre sur la scène politique nationale et se préparer aux échéances de 2021, a indiqué, vendredi soir à Fkih Ben Saleh, le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar.