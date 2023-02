M. Akhannouch: Les instances élues dans les régions, un maillon essentiel pour la consolidation de la démocratie locale

lundi, 27 février, 2023 à 14:00

Tanger – Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a souligné, dimanche à Tanger, que les instances élues dans les régions, à tous les niveaux, représentent un maillon essentiel et important pour soutenir la démocratie locale et assurer la bonne gestion des affaires publiques.

S’exprimant lors du forum régional des élus du RNI dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui s’est déroulé en présence des membres dirigeants du parti, M. Akhannouch a affirmé que le parti accorde une attention particulière aux instances locales, provinciales et régionales élues, puisqu’elles reflètent le degré d’efficacité des programmes du parti au sein de la société, et constituent un mécanisme important pour assurer la mise en oeuvre des perceptions du parti, et les stratégies et plans de développement, sur lesquels il se concentre dans son action gouvernementale et dans la gestion des affaires publiques, en particulier dans les domaines sociaux, tels que l’enseignement, la santé, l’emploi et les autres secteurs vitaux qui intéressent la communauté.

Le président du RNI, a assuré que son parti plaide en faveur de l’octroi de plus de prérogatives morales et financières aux instances locales élues, et œuvre à les doter de tous les moyens nécessaires pour réussir leur travail, assumer au mieux leurs responsabilités et répondre aux questions des citoyens.

Il s’est ainsi arrêté sur les projets les plus importants que le gouvernement a pu mettre en œuvre dans un temps record et une conjoncture difficile marquée par des années de sécheresse successives et des répercussions de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, tout en maintenant les indicateurs financiers dans le vert et en assurant les équilibres sociaux, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch a estimé que la gestion des affaires publiques, aux niveaux local et national, nécessite la cohésion des structures organisationnelles du parti, la création de solutions efficaces, une action coordonnée dans l’intérêt du parti et de la société, et l’engagement en faveur de la défense des intérêts de la communauté, ainsi que l’adoption de stratégies bien établies et des politiques réalistes, transparentes et applicables, appelant les militants du RNI à adhérer activement à la mise en oeuvre du programme du parti pour les élections de septembre 2021.

Pour sa part, le coordinateur régional du parti, Rachid Talbi Alami, a indiqué que cet événement, qui constitue la première étape d’une série de forums régionaux qui se tiendront dans toutes les régions du Royaume, vise à instaurer une nouvelle culture de communication, d’échange de points de vue et de détermination des priorités, en vue de promouvoir l’action politique du parti et de la rendre plus réaliste, soulignant que l’organisation des élus demeure un organe important et essentiel dans la gestion organisationnelle du parti, qui accorde une grande importance au travail de terrain.

M. Talbi Alami a relevé que ce forum constitue une occasion importante pour communiquer avec les citoyens, afin d’identifier les problématiques posées, et d’apporter les solutions nécessaires à même d’améliorer la gestion dans les conseils élus à tous les niveaux, et mettre en exergue les acquis du parti au niveau du gouvernement et des instances élues de la région, ainsi que pour améliorer la gestion collective du parti.

Il a noté que le gouvernement, sous la supervision du premier ministre, Aziz Akhannouch, œuvre inlassablement pour la consolidation de l’État social, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à travers des programmes sociaux structurants, qui ont été établis au cours de la première année du mandat du gouvernement.

De son côté, le président de la Fédération nationale des élus du RNI, Abdellah Ghazi, a affirmé que le parti attache une grande importance à ses élus dans toutes les régions du Royaume, et les considère comme des “chevaliers” du développement et de la démocratie locale, et une base pour consacrer une communication constructive avec les citoyens au niveau local.

M. Ghazi a souligné que ce forum vient consacrer le principe de proximité avec les citoyens et du travail de terrain, ainsi qu’améliorer les initiatives de gestion collective, afin de permettre aux élus du parti de renforcer leur interaction avec les revendications des citoyens, relevant que le RNI place le développement local au centre des ses priorités, et s’emploie à trouver des solutions aux contraintes qui entravent ce développement, en se basant sur l’intelligence collective.

Selon le président de l’organisation régionale des conseillères et conseillers élus du RNI, Mustapha El Bakkouri, la région du Nord regorge d’énormes potentialités naturelles, économiques et écologiques, ainsi que de compétences importantes, qui en font une région émergente avec une croissance rapide, assurant que la région a besoin de stratégies locales qui s’adaptent à sa réalité dans les différents domaines et aux aspirations de la communauté locale.

Cet événement a été marqué par l’organisation d’ateliers de formation autour de plusieurs thématiques, dont “Le statut de l’élu et sa relation avec le parti”, “la convergence des plans de développement”, “Quel modèle de gestion déléguée adopter?” et “Problématique de financement et moyens matériels”.