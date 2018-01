M. Akhannouch: :”Nous ambitionnons de faire du RNI un parti d’institutions et non de personnes”

samedi, 27 janvier, 2018 à 17:45

Casablanca – Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a souligné, samedi à Casablanca, que les dirigeants et les militants ambitionnent de faire du RNI “un parti d’institutions et non de personnes, afin de contribuer, avec efficacité et crédibilité, aux grands chantiers de développement que connait le Royaume”.