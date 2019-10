M. Baraka : La femme est appelée à participer efficacement à l’élaboration de nouveaux contrats sociaux

Bouznika – Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka a affirmé, samedi à Bouznika, que la femme est appelée à participer efficacement à l’élaboration de nouveaux contrats sociaux pour anticiper les perspectives prometteuses, dans le cadre du dialogue national relatif au nouveau modèle de développement, initié par SM le Roi Mohammed VI.

M. Baraka, qui présidait la séance d’ouverture du forum international de la femme “Khnata Bennouna”, initié par l’Organisation de la femme istiqlalienne, en partenariat avec le Fonds de soutien à l’encouragement de la représentation des femmes, sous le thème de “L’autonomisation politique et la promotion de la participation démocratique de la femme au Maroc”, a affirmé que le développement social et l’historique qualitatif et quantitatif qu’a connu la femme durant l’histoire de son militantisme, ont marqué l’intellectuel commun par son aptitude à adhérer à l’intelligence collective du Maroc de demain, unanimement garant de ses droits.