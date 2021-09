Marrakech : 46 listes en lice pour pourvoir 9 sièges dans les législatives

mercredi, 1 septembre, 2021 à 9:52

Marrakech – Un total de 46 listes électorales sont en lice pour pourvoir les 9 sièges de la circonscription électorale de Marrakech dans le cadre des élections législatives, prévues le 08 septembre prochain.

Ces listes se répartissent entre 19 au niveau de la circonscription Médina-Sidi Youssef Ben Ali, 14 dans la circonscription de Guéliz-Ennakhil et 16 dans la circonscription de Menara, selon des données des autorités locales de la préfecture de Marrakech.

Ces listes se disputent 09 sièges représentant la préfecture à la Chambre des représentants, dont 03 sièges réservés pour la circonscription de Médina-Sidi Youssef Ben Ali, 03 pour la circonscription de Ménara et 03 pour la circonscription de Guéliz Ennakhil.

Les listes en lice représentent plusieurs formations politiques, dont le Parti de la Justice et du Développement (PJD), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Rassemblement National des Indépendants (RNI), l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Mouvement Populaire (MP), le Parti Marocain libéral (PML), le Parti de l’unité et de la démocratie (PUD), le Parti Al Amal, le Mouvement démocratique et social (MDS), le parti de l’environnement et du développement durable, le Parti socialiste unifié (PSU), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), l’Union Constitutionnelle (UC), la Fédération de la gauche démocratique (FGD), le Parti de la Renaissance, le Parti des Verts et le Parti de l’Équité.

S’agissant des circonscriptions électorales régionales, 15 listes sont en lice pour pourvoir 10 sièges consacrés aux femmes au niveau de toutes les circonscriptions de la région Marrakech-Safi.

Ces listes représentent plusieurs formations politiques, dont l’UC, le PJD, le MP, le PAM, le PI, le MDS, le parti des néo-démocrates, le RNI, le PPS, le parti Al Amal, le PSU, l’USFP, la FGD, le PUD, le parti de la renaissance et de la vertu (PRV).