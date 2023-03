Marrakech : L’autonomisation de la femme en débats à la 2è édition du Sommet de la Femme Rniste

samedi, 4 mars, 2023 à 21:57

L’Afrique dispose de tous les ingrédients pour relever les défis de la dépendance énergétique et favoriser une énergie très bon marché et compétitive, comme facteur et une composante majeure du développement économique, a indiqué, samedi à Dakhla, le directeur général de l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), président du Conseil d’Administration du Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP), Abderrahim El Hafidi.