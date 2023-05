Marrakech : Naissance du Réseau des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates (Déclaration finale)

mercredi, 31 mai, 2023 à 18:49

Marrakech – La création d’un Réseau des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, avec pour objectif principal de plaider en faveur de politiques publiques justes, durables et inclusives, a été annoncée mercredi à Marrakech, au terme des travaux du premier Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, tenu trois jours durant dans la cité ocre.

Le député du groupe Socialiste-Opposition Ittihadya à la Chambre des représentants, El Hassan Lachgar, a été désigné coordinateur de ce Réseau, selon la Déclaration finale ayant sanctionné ce Forum.

A l’issue de leur conclave, les jeunes leaders politiques socialistes et sociaux-démocrates, qui se sont dits conscients des défis présents et déterminés à agir pour un avenir plus prometteur, ont indiqué partager une vision commune pour un monde meilleur, plus juste et plus durable, appelant à des politiques publiques équitables et inclusives qui offrent des opportunités pour tous, protègent les plus vulnérables et assurent un filet de sécurité sociale solide.

Ils reconnaissent, en outre, l’urgence climatique et l’importance cruciale de la durabilité environnementale et leur responsabilité de mettre en place des politiques volontaristes et disruptives pour préserver la planète et garantir un avenir viable pour les générations futures, appelant les leaders du monde à prendre des mesures audacieuses, à transcender les intérêts à court terme et à s’engager pleinement dans la transition vers une économie verte et durable.

Ils ont également réaffirmé leur ferme croyance aux droits humains et aux libertés individuelles en tant que fondements inaliénables de toute société juste et équitable, à l’égalité des chances, à l’accès à l’éducation, à la santé et à la justice pour tous, sans aucune discrimination, rejetant toute forme de discrimination et d’injustice sociale, tout en s’engageant à promouvoir activement l’inclusion et la diversité.

Dans la “Déclaration de Marrakech”, les jeunes socialistes et sociaux-démocrates soulignent être “profondément alarmés par les crimes israéliens perpétrés contre le peuple palestinien”, appelant la communauté internationale à assurer la protection du peuple palestinien.

“Nous déclarons notre plein soutien à la solution à deux États convenue au niveau international et appelons à la réalisation des droits des Palestiniens tels que stipulés dans les pactes et les normes internationales”, ont-ils insisté.

Au regard des multiples conflits en cours à travers le monde, les jeunes leaders ont souligné l’importance du respect de la souveraineté des États et de l’intégrité de leurs territoires, tout en favorisant la coopération internationale et le dialogue pour résoudre les différends et promouvoir la paix durable, poursuit la Déclaration.

Sur un autre registre, ils ont considéré l’égalité entre les hommes et les femmes comme un impératif moral et une condition préalable à un progrès véritable, encourageant la participation et l’autonomisation des femmes dans tous les domaines de la société, y compris la politique, l’économie et la prise de décision, s’opposant fermement aux violences faites aux femmes et s’engageant à promouvoir l’égalité des sexes à tous les niveaux.

Ils ont aussi fermement condamné la culture de la haine, l’extrémisme et les fanatiques religieux qui menacent la paix et la cohésion sociale, tout en appelant à promouvoir la tolérance, le respect mutuel et le dialogue interculturel et encourageant la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme, la radicalisation et la propagation de l’idéologie extrémiste.

Par ailleurs, les jeunes leaders ont condamné l’instrumentalisation des enfants et des adolescents dans les guerres et les conflits armés, qui constitue une violation flagrante des droits de l’enfant et un crime contre l’humanité.

Se disant conscients des limites et des défis auxquels sont confrontées les organisations internationales chargées de maintenir la paix mondiale, comme les Nations Unies, les jeunes leaders ont appelé à une rénovation et à une revitalisation de ces organisations, afin de renforcer leur efficacité et leur capacité à relever les défis actuels.

Le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé par le Groupe socialiste-opposition ittihadie à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadya et le réseau “MENA-Latina”, sous le thème “contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables”, vise à encourager les jeunes parlementaires à se concerter et analyser les questions d’actualité et proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d’autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l’environnement et l’égalité des sexes.

Les sessions de cet événement ont porté sur plusieurs questions, à savoir “Paix et sécurité dans le monde : nouveaux défis géopolitiques”, “Inégalités, pauvreté et gestion des ressources : vers une protection sociale plus juste”, “Progrès ou durabilité, comment concilier les deux”, “Migration globale : les enjeux du Nord et du Sud”, “Approches et mécanismes des Nations Unis pour la protection et la promotion des droits de l’Homme”, “Pour des sociétés plus tolérantes : combattre la haine et l’extrémisme”, “Des politiques publiques plus inclusives : l’égalité femmes-hommes pour un développement inclusif” et “Sensibilisation et mobilisation pour des politiques publiques inclusives de jeunesse”.