Mohamed Joudar, nouveau secrétaire général de l’UC

mardi, 4 octobre, 2022 à 14:07

La recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de la sécurité routière ont été au centre d’une journée d’information, organisée mardi à Rabat, à l’initiative de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) et du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST).