Moulay Mustapha Baya du RNI élu président du Conseil communal de Khénifra

samedi, 18 septembre, 2021 à 20:22

Khénifra – Moulay Mustapha Baya du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a été élu, Samedi, président du Conseil de la commune de Khénifra.

Baya a été élu à la majorité en remportant 21 voix contre 11 pour son concurrent Brahim Ouaaba au moment ou 3 membres se sont abstenus de voter lors de cette session.

Le Rassemblement National des Indépendants est arrivé en tête des résultats des élections des membres des conseils communaux de la province de Khénifra, en décrochant 171 sièges sur un total de 465 sièges.

Selon les données officielles communiquées par la préfecture de la province, le Parti du Mouvement Populaire (MP) est arrivé deuxième avec 114 sièges, et le Parti de l’Istiqlal, troisième, avec 79 sièges.

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a remporté 37 sièges, le Mouvement démocratique et social (29 sièges), l’Union socialiste des forces populaires (USFP) 14 sièges, l’Union constitutionnelle 08 sièges et le Front des forces démocratiques (04 sièges).

Le Parti du progrès et du socialisme, le Parti de la justice et du développement, le Parti Al Amal et le Parti socialiste unifié ont obtenu deux sièges, alors que la coalition de la fédération de gauche a remporté un siège.